Piccolo rinvio per la settima edizione del Grande Fratello Vip. Come ha anticipato Alessandro Rosica sui social network, la prima puntata è stata rimandata a lunedì 19 settembre (si doveva partire il 12) per cause di forza maggiore che sono ancora ignote. Alfonso Signorini, dunque, si sta preparando per condurre la stagione del reality più lunga della storia: in caso di successo, infatti, la finalissima sarà spostata da marzo a maggio 2023.

Aggiornamenti sulla programmazione del Grande Fratello Vip

A meno di due mesi dall'esordio, è già cambiato qualcosa nella programmazione del Grande Fratello Vip.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 25 luglio, Alessandro Rosica ha divulgato un'informazione molto interessante sul reality-show e su quando debutterà su Canale 5.

"Cambio dell'ultim'ora. Ora è ufficiale, dopo vari cambi, a causa di forza maggiore il GF Vip inizierà il 19 settembre", ha fatto sapere l'esperto di cronaca rosa con un tweet.

Il romano, dunque, sostiene di aver saputo da fonti attendibili che la settima edizione del format Mediaset è stata rimandata di una settimana per ragioni serie ma ancora sconosciute al pubblico.

Gli addetti ai lavori avrebbero preferito far slittare la prima diretta di sette giorni per far sì che tutto sia perfetto e i telespettatori possano godere dello spettacolo senza intoppi o problematiche.

Attesa per i concorrenti del Grande Fratello Vip

Quando sono stati presentati i palinsesti Mediaset 2022/2023, è emerso che il Grande Fratello Vip 7 sarebbe iniziato il 12 settembre con un doppio appuntamento settimanale, uno al lunedì e uno al venerdì sera.

Alessandro Rosica, però, in queste ore si è esposto per informare fan e curiosi del fatto che la prima puntata sarà trasmessa sette giorni dopo rispetto al previsto, ovvero lunedì 19.

La nuova edizione del programma di Canale 5, dunque, andrà in onda tra meno di due mesi e sarà la più lunga della storia. Piersilvio Berlusconi ha anticipato questa novità ai giornalisti, scherzando sul super lavoro che il riconfermato Alfonso Signorini dovrà fare per oltre mezzo anno.

Al momento, infatti, la finalissima del GF Vip 7 è fissata per il mese di marzo ma, come riporta Dagospia, questa data sarebbe stata scritta a matita e potrebbe variare in base agli ascolti che il format farà registrare sin dall'esordio.

In caso di successo (quindi con numeri in linea con quelli ottenuti dalle due precedenti stagioni), il reality potrebbe essere allungato ancora, con la proclamazione del vincitore a maggio 2023.

Gli indizi sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Visto che mancano due mesi al debutto, non si conoscono ancora i concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Per ora, Alfonso Signorini ha svelato soltanto indizi su alcune personalità che varcheranno la soglia della porta rossa a metà settembre.

I giornalisti hanno stilato un breve elenco ufficioso dei primi inquilini del cast, che sarebbero: la cantante Chadia Rodriguez, l'influencer Antonella Fiordelisi, l'ex alunno de Il Collegio George Ciupilan, l'ereditiera Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra) e Antonino Spinalbese (ex compagno di Belen Rodriguez).

Ufficiali, invece, sono le opinioniste che affiancheranno il conduttore per tutta la durata del programma: Sonia Bruganelli è stata confermata, mentre Orietta Berti sostituirà Adriana Volpe.

A partecipare a questa edizione del reality Mediaset, saranno moltissimi personaggi famosi: dopo l'estate entreranno nella casa una ventina di vipponi, ma nel corso dei mesi ci saranno altri ingressi e i "reclusi" trascorreranno il Natale e il Capodanno tra le mura di Cinecittà.