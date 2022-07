L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda da settembre, per la nuova stagione 2022/2023. Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende dei nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella all'interno dello studio della trasmissione Mediaset.

Ma chi saranno i nuovi tronisti che vedremo in tv dal prossimo settembre? Tra i nomi in pole position spicca quello di Carola Galgani, la nipote della dama torinese Gemma.

I retroscena su Uomini e donne 2022/2023: chi ci sarà sul trono?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne riprende dal prossimo settembre e non mancano i retroscena su quelli che saranno i nuovi volti pronti a mettersi in gioco.

Tra i nomi emersi in queste ore, spicca il nome di Carola Galgani, la giovane nipote della dama Gemma che, questa estate ha debuttato sui social proprio in compagnia della zia.

La presenza di Carola non è passata affatto inosservata tra i fan social della trasmissione Mediaset, molti dei quali hanno avanzato alla redazione del programma di Maria De Filippi, la proposta di far "accomodare" la giovane Carola sul trono. Una scelta che, sicuramente, darebbe i suoi frutti dal punto di vista auditel.

Da Federica Aversano alla nipote di Gemma: retroscena nuovi tronisti

La presenza di Carola come nuova tronista, infatti, renderebbe la dama torinese partecipe anche nelle dinamiche che riguardano i protagonisti del trono classico e c'è da scommettere che Tina Cipollari non perderebbe occasione per mettere in difficoltà zia e nipote.

Ma i retroscena su Uomini e donne 2022/2023 rivelano che, tra i candidati al trono della prossima stagione, spiccherebbe anche il nome della giovane Federica Aversano.

In questo caso si tratta di un volto già noto al pubblico della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, dato che Federica si era messa in gioco come corteggiatrice per Matteo Ranieri.

Dopo il rifiuto da parte del tronista ligure, ecco che per lei potrebbe arrivare questa nuova esperienza da protagonista e anche in questo caso i colpi di scena non mancherebbero, dato che Tina non era mai stata tenera nei suoi confronti.

Anche Andrea Della Cioppa candidato al trono di Uomini e donne

E poi ancora, tra i candidati come nuovi tronisti di Uomini e donne a partire dal prossimo settembre 2022, spicca anche il nome di Andrea Della Cioppa.

Anche in questo caso, si tratta di un nome ben noto al pubblico che segue la trasmissione, dato che lo scorso anno si era messo in gioco come corteggiatore.

Lui stesso, in una recente intervista, aveva confermato che nel caso in cui fosse arrivata la proposta da parte di Maria De Filippi per partecipare come tronista, non avrebbe assolutamente detto no.