Sono ripresi gli aggiornamenti sulla settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo qualche giorno di silenzio, ci ha pensato Alessandro Rosica a riaccendere la curiosità dei fan con un tweet che riguarda la data in cui andrà in onda la prima puntata. L'esperto di gossip sostiene che il reality Mediaset inizierà il 19 settembre e che il cast non sarà ufficializzato prima della fine dell'estate.

Novità sulla programmazione del Grande Fratello Vip

Mancano meno di due mesi al ritorno in tv del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini condurrà la prima puntata della settima edizione del reality Mediaset a metà settembre, ovvero quando riprenderà la regolare programmazione della rete dopo l'estate.

Oggi, lunedì 25 luglio, Alessandro Rosica si è esposto su Twitter sulla data di partenza del format di Canale 5 e ha parlato di un piccolo slittamento.

Se fino a poche ore fa si pensava che la trasmissione in questione avrebbe esordito il 12 settembre, adesso sono sorti dei dubbi a riguardo, soprattutto dopo che l'esperto di gossip ha informato fan e curiosi di una novità piuttosto interessante.

I concorrenti che abiteranno nella casa più spiata d'Italia per i prossimi mesi, dunque, dovrebbero varcare la soglia della porta rossa una settimana dopo rispetto al previsto, il lunedì successivo a quello che tanti avevano indicato come quello giusto per il debutto.

Attesa per l'annuncio del cast del Grande Fratello Vip

"Cambio dell'ultim'ora. Ora è ufficiale, si inizia il 19 settembre. Dopo vari cambi per cause di forza maggiore", ha scritto Alessandro Rosica su Twitter nel primo pomeriggio di lunedì 25 luglio.

Insomma, stando a questo messaggio che l'esperto di gossip ha condiviso anche su altri social network, la settima edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe esordire su Canale 5 una settimana dopo rispetto al previsto (anche Alfonso Signorini aveva parlato del 12 settembre come data ideale per la prima puntata).

Mancano comunque meno di due mesi al via e ancora non è stato ufficializzato neppure un concorrente del cast. Al momento, infatti, con certezza si sa soltanto che la prossima sarà la stagione più lunga della storia del reality (si parla di oltre mezzo anno di reclusione per i vipponi e una finale spostata a maggio se gli ascolti dovessero soddisfare la rete).

Chi ha rifiutato il Grande Fratello Vip

Per quanto riguarda i personaggi famosi che vivranno nella casa del Grande Fratello Vip a partire dal 19 settembre, sono trapelati alcuni indizi.

Il conduttore ha mostrato cinque oggetti che appartengono ad altrettanti vipponi del cast, ma ha lasciato che fossero i telespettatori a scoprire la loro identità.

Stando a quello che si vocifera in rete da qualche settimana, dovrebbero partecipare alla settima edizione del reality Mediaset: la rapper Chadia Rodriguez, l'ereditiera Ginevra Lamborghini, il tiktoker George Ciupilan, l'influencer Antonella Fiordelisi e una celebrità legata al mondo del calcio e a Napoli in particolare (si era pensato a Diego Armando Maradona Jr, ma lui ha smentito su Instagram).

Non varcheranno la soglia della porta rossa per svariati motivi: la fashion blogger Guendalina Canessa, il parrucchiere delle star Federico Fashion Style, la conduttrice Rita Dalla Chiesa, l'attore di film a luci rosse Max Felicitas e l'ex nuotatore Leonardo Tumiotto.

Informazioni contrastanti, invece, stanno circolando sul ritorno di Pamela Prati nella casa del GF Vip: da un lato c'è chi è certo della presenza della soubrette nel cast, dall'altro chi parla di possibili attriti mai risolti tra lei e la produzione del format.