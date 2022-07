Chi non ci sarà nel cast del Grande Fratello Vip 7? Il reality show tornerà in onda da settembre e non mancano i retroscena sui concorrenti che potrebbero varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Tanti i nomi che, in queste settimane, sono circolati sul web e sui social ma, a quanto pare, non tutti sarebbero realmente in trattativa per entrare nella casa più spiata d'Italia.

A fare un po' di chiarezza, ci ha pensato il sito TvBlog, che ha smentito la presenza in casa di Max Felicitas, considerato l'erede italiano di Rocco Siffredi nei film per adulti.

Da settembre 2022, l'edizione più lunga di sempre del GF Vip 7

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena sul Grande Fratello Vip 7 rivelano che quest'anno le porte della casa di Cinecittà potrebbero aprirsi per un totale complessivo di circa 40 concorrenti.

Alla presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva, è stato svelato che quella che partirà a settembre sarà l'edizione più lunga di sempre del reality show condotto da Alfonso Signorini.

L'idea, infatti, è quella di superare la durata record dello scorso anno e quindi non si esclude che i protagonisti del reality show possano uscire dalla casa a maggio, arrivando così a circa 9 mesi di permanenza tra le mura di Cinecittà.

Chi non ci sarà nella casa del Grande Fratello Vip 7

In attesa di scoprire quale sarà la durata effettiva del GF Vip 7, non mancano i retroscena neppure sul cast di questa nuova edizione.

Tra i nomi in trattativa, infatti, sono spuntati quelli di Rita Dalla Chiesa e Max Felicitas: entrambi sono stati quotati come aspiranti concorrenti in lizza per mettersi in gioco nella casa di Cinecittà, ma a quanto pare non sarà così.

A svelare nuovi retroscena sul cast ci ha pensato il sito "TvBlog", il quale ha svelato che Rita Dalla Chiesa non sarà una nuova inquilina della casa più spiata d'Italia.

L'ex padrona di casa di Forum, assente sul piccolo schermo da un po' di tempo con un programma tutto suo, non sarà tra i "vipponi" di Alfonso Signorini e come lei non ci sarà neppure Max Felicitas.

Max Felicitas fuori dal cast del nuovo GF Vip 7

Il celebre attore di film per adulti, era stato indicato come papabile nuovo inquilino del reality show e si parlava di una "trattativa avanzata", ma a quanto pare è saltato fuori e Max Felicitas risulta essere fuori dal cast.

Non varcherà la soglia della porta rossa del Grande Fratello Vip 7 neppure Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style.

Lo scorso anno il celebre "parrucchiere dei vip" si era messo in gioco a Ballando con le stelle e successivamente è stato anche in giuria a La Pupa e il Secchione ma non sarà tra i concorrenti di Alfonso Signorini.