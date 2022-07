Adriana Volpe non sarà più opinionista al Grande Fratello Vip 7. Sarà infatti sostituita da Orietta Berti, 'corteggiata' dall'autore e presentatore Alfonso Signorini. Accanto alla cantante emiliana si siederà Sonia Bruganelli, che è stata ufficialmente confermata come opinionista, nonostante avesse più volte dichiarato di non voler più far parte dello show di Canale 5. L'ex collega Volpe ha rotto il silenzio in un'intervista rilasciata al settimanale Mio, facendo intuire di aver messo da parte vecchie ruggini con Bruganelli e di focalizzarsi sui suoi nuovi progetti, tra cui la conduzione.

Le parole di Adriana Volpe su Bruganelli e il GF Vip

"E' un'esperienza che ho vissuto a 360 gradi, prima dall'interno nell'edizione del primo lockdown e poi come opinionista" ha esordito così Adriana Volpe, raccontando come di aver vissuto in maniera molto positiva il Grande Fratello Vip. La conduttrice ed ex gieffina ha poi spiegato di essere rimasta piuittosto soddisfatta dal reality show di Canale 5, poiché è stata un'avventura che l'ha davvero arricchita anche dal punto di vista personale. Riguardo invece all'imprenditrice Sonia Bruganelli, collega con la quale ci sono stati diversi screzi, Volpe ha dichiarato in maniera schietta: "E' una collega che stimo molto".

I futuri progetti lavorativi di Volpe in televisione

Nell'intervista di Mio, Adriana Volpe ha svelato i suoi futuri progetti lavorativi in televisione e ha voluto ringraziare Maurizio Costanzo per i suoi consigli professionali davvero preziosi. Secondo il giornalista e conduttore classe 1938, infatti, Volpe dovrebbe prendere le decisioni con più razionalità e tranquillità, poiché i suoi repentini cambi di rete e ruoli negli ultimi anni sarebbero dovuti a una forte impulsività di carattere.

"Come dice Maurizio, è giusto tornare alla conduzione. Mi ha dato un grande consiglio, perché è quello che so fare meglio" ha dichiarato l'ex opinionista del Grande Fratello Vip 6 con convinzione.

Nuovo e programma tv per Adriana Volpe con Federico Fashion Style

Adriana Volpe tornerà al timone con un nuovo format con la partecipazione dell'hairstylist Federico Fashion Style e della showgirl Valeria Marini.

Lo ha rivelato The Pipol, in cui si legge che l'ex gieffina sta lavorando alla conduzione di In&Out, un programma piuttosto somigliante a Selfie-Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura su Canale 5. La trasmissione, infatti, incentiverà le persone a sentirsi più sicure di se stesse, provando a migliorare il loro aspetto fisico e la loro personalità. Le riprese sarebbero già cominciate lo scorso 6 luglio, presso gli studi Gold Tv a Roma.