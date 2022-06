Il Grande Fratello Vip 2022 debutta a settembre su Canale 5. Le anticipazioni sul cast del reality show condotto da Alfonso Signorini rivelano che, al momento, sono 14 i concorrenti in lizza per entrare a far parte del cast di questa settima edizione.

Le trattative sarebbero in corso per Manuela Arcuri che, fino a questo momento, si è sempre tenuta ben distante dal genere reality show, ma potrebbe accettare la proposta di Signorini.

E poi ancora, nel cast della nuova edizione potrebbe arrivare anche la stella dei film per adulti, Max Felicitas.

Chi sono i 14 nuovi concorrenti in lizza per il Grande Fratello Vip 2022

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022 è confermato da settembre in poi nel prime time di Canale 5. Anche questa settima edizione potrebbe essere particolarmente lunga e coprire la stagione televisiva fino al 2023.

Ma chi saranno i nuovi concorrenti che si metteranno in gioco quest'anno? Al momento sono 14 i concorrenti in lizza e candidati per entrare a far parte del cast del reality show Mediaset.

Uno di questi è quello di Manuel Arcuri, ex stella delle fiction di Canale 5, assente sul piccolo schermo da un po' di tempo.

L'attrice e showgirl potrebbe essere uno dei volti di punta di questa settima edizione, nel caso in cui dovesse accettare la proposta di autori e conduttori.

Pamela Prati e Max Felicitas potrebbero essere nel cast del GF Vip 2022

E poi ancora, le porte della casa del GF Vip 7 potrebbero tornare ad aprirsi per Pamela Prati, la showgirl che già in passato prese parte al reality show di Canale 5, salvo poi abbandonare in anticipo la trasmissione.

Nel cast di questa nuova edizione in partenza da settembre in tv, potrebbe arrivare anche Max Felicitas, considerato la nuova stella dei film a luci rosse, nonché erede diretto di Rocco Siffredi.

La casa più spiata d'Italia potrebbe accogliere anche Antonio Razzi, ex politico e in passato anche concorrente a Ballando con le stelle.

Tra i 14 concorrenti in lizza per il GF Vip 7 anche Federico Fashion Style

Tra i 14 concorrenti in lizza per il reality show di Canale 5 spiccano anche i nomi di: Alvaro Vitali, Patrizia Groppelli, Vera Gemma insieme al fidanzato Jeda, Gigliola Cinquetti e Brenda Asnicar, l'attrice spagnola protagonista della serie tv "Il Mondo di Patty", in onda per diversi anni con successo su Italia 1.

Dopo l'esperienza dello scorso anno a Ballando con le stelle, potrebbe arrivare nel cast del GF Vip 7 anche Federico Fashion Style, così come si fanno i nomi di Asia Gianese e Evelina Sgarbi.

La lista dei papabili concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 sarà confermata da Signorini? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane, quando si avranno le prime notizie certe sul nuovo cast.