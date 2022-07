Rischio cambio programmazione per il Grande Fratello Vip 7. Il celebre Reality Show condotto da Alfonso Signorini è in programma per la stagione televisiva Mediaset 2022/2023.

Anche quest'anno, la trasmissione occuperà ben due serate nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, dopo il grande successo di ascolti della passata edizione.

Tuttavia, a differenza di quello che è accaduto negli anni precedenti, quest'anno il GF Vip 7 potrebbe non debuttare a settembre.

Confermato il Grande Fratello Vip 7 nella stagione televisiva 2022/2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con la settima edizione del GF Vip è confermata nel corso della stagione televisiva 2022/2023 come sempre in prime time su Canale 5.

Il reality sarà trasmesso di lunedì e al venerdì sera con la conduzione di Alfonso Signorini che, questa volta., sarà affiancato da un cast di opinioniste in parte rivoluzionati.

Dopo l'esperienza dello scorso anno, Sonia Bruganelli tornerà a commentare le vicende dei concorrenti della casa più spiata d'Italia, con i suoi giudizi piccati ma mai scontati e banali.

Ecco chi ci sarà con Alfonso Signorini al GF Vip 7

Questa volta, però, al fianco di Sonia Bruganelli non ci sarà la sua "nemica-amica" Adriana Volpe, bensì una new entry che non passerà affatto inosservata.

Trattasi della cantante Orietta Berti che, dopo l'esperienza come giudice a The Voice Senior, ha accettato di prendere parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip, pronta anche lei a dare i suoi giudizi sulle vicende dei concorrenti in gara.

A differenza dello scorso anno, però, questa volta potrebbe cambiare la data di inizio della soap opera nel prime time di Canale 5.

Rischio cambio programmazione per il Grande Fratello Vip 7

Fino a questo momento, infatti, il debutto di questa settima edizione era fissato per lunedì 19 settembre: era questa la data prevista per la prima puntata, durante la quale ci sarebbe stata la presentazione dei nuovi concorrenti che si sarebbero messi in gioco.

Tuttavia, la delicata situazione politica del nostro Paese, potrebbe portare ad un cambio programmazione. Con le elezioni in programma il 25 settembre, il debutto del reality show di Canale 5 potrebbe slittare al prossimo ottobre.

È questa l'ultima indiscrezione sul GF Vip 7: a quanto pare, infatti, in casa Mediaset si sta valutando la possibilità di posticipare il debutto del programma, così da permettere anche ai protagonisti dello show che saranno poi reclusi nella casa di Cinecittà, di andare a votare.

Ecco perché, la puntata d'esordio di questa settima edizione, potrebbe essere trasmessa il prossimo lunedì 3 ottobre in prime time.