I concorrenti della settima edizione del GF Vip, sono ancora un mistero: gli addetti ai lavori, infatti, non hanno ancora ufficializzato nessun vippone, anche perché mancano oltre due mesi alla prima puntata. Il giornalista Davide Maggio, però, sostiene di conoscere un futuro protagonista del realtiy-show e ha svelato le sue iniziali su Instagram: C e M sarebbero le prime lettere del nome e cognome di un possibile abitante della casa più spiata d'Italia.

Le teorie sull'inquilino del GF Vip

La casa del GF Vip riaprirà i battenti solamente il prossimo 19 settembre, ma in rete si rincorrono le chiacchiere su chi saranno i protagonisti della settima edizione.

La curiosità del pubblico è tutta per i personaggi famosi che andranno a vivere tra le mura di Cinecittà, ovvero per i concorrenti che avranno l'arduo compito di non far rimpiangere le star della passata stagione.

Al momento, però, nessun nuovo vippone è stato ufficializzato ma i giornalisti tengono viva l'attenzione dei fan regalando indiscrezioni e indizi sul cast.

Rispondendo alle domande su Instagram, ad esempio, Davide Maggio ha svelato le iniziali di un possibile abitante della casa più spiata d'Italia, cioè le prime lettere del nome e del cognome di una celebrità che a metà settembre dovrebbe varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Aggiornamenti sul cast del GF Vip

"Quando annuncerai qualche nome del GF Vip?", ha chiesto una follower al giornalista Maggio.

"C M", si è limitato a rispondere il diretto interessato senza scendere troppo nei dettagli dell'identità di quello che secondo lui dovrebbe essere un concorrente della settima edizione del reality di Canale 5.

I curiosi stanno già facendo molte ipotesi su chi potrebbe nascondersi dietro a quelle due lettere, e i personaggi più accreditati sono: l'imprenditore Matteo Cambi, il cantante Marco Carta, l'ex naufrago Marco Cucolo (nonché fidanzato di Lory Del Santo), gli attori Massimo Ciavarro e Massimo Ceccherini.

Tante teorie ma nessuna certezza a riguardo, anche perché il cast non sarà presentato prima della fine dell'estate e a ridosso della puntata d'esordio del 19 settembre.

Tra gli altri famosi in lizza per il ruolo di vippone, spiccano: Antonino Spinalbese (ex compagno di Belen Rodriguez), le influencer Antonella Fiordelisi e Asia Gianese, la cantante Gigliola Cinquetti.

Indiscrezioni sulle opinioniste del GF Vip

In questi giorni, però, si sta facendo un gran parlare anche delle opinioniste che Alfonso Signorini interpellerà durante le dirette del GF Vip 7.

Stando alle ultime indiscrezioni, ad affiancare il conduttore saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Gli addetti ai lavori, però, avrebbero voluto puntare su due volti nuovi, a partire dall'amatissima Giulia De Lellis: l'accordo con la popolare fashion blogger, però, sarebbe saltato all'ultimo per volere dei vertici di rete.

La moglie di Paolo Bonolis avrebbe accettato di fare il bis nel cast del reality-show che si era ripromessa di guardare da casa nella nuova edizione, probabilmente inconsapevole di essere una "seconda scelta".

I giornalisti sono certi del fatto che gli autori avrebbero preferito la giovane Giulia, ma non sono stati fatti commenti ufficiali a riguardo, neppure da parte della diretta interessata.

Il format di Canale 5 tornerà in onda il 19 settembre, quindi mancano poco meno di tre mesi all'esordio e potrebbe accadere ancora di tutto nel cast, tra conferme e ripensamenti.

Una smentita che è arrivata in queste ore, invece, è quella del ritorno di Soleil Sorge nel programma del quale è stata assoluta protagonista pochi mesi fa.