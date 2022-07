L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 torna in onda da settembre in poi in prima visione assoluta su Rai 1. In queste ore, a svelare dei retroscena su quello che succederà nel corso di questi nuovi appuntamenti, ci ha pensato uno dei volti di punta della soap.

Trattasi del giovane Moisé Curia, alias Marco Di Sant'Erasmo, il quale in una recente intervista ha confessato che ci sarà un nuovo colpo di scena del tutto inaspettato.

Marco e Stefania al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le riprese de Il Paradiso delle Signore 7 proseguono a ritmo serrato per poter garantire un numero di episodi sufficienti per la messa in onda prevista già a partire da questo settembre su Rai 1.

Tra i volti di spicco della settima stagione, ci sarà il giovane Marco Di Sant'Erasmo, che tornerà al centro della scena e dell'attenzione, complice la sua relazione con Stefania.

I due, infatti, hanno scelto di uscire allo scoperto al termine della sesta stagione, confessando pubblicamente di essere innamorati e di voler vivere la loro relazione alla luce del giorno, consapevoli del fatto che tutto ciò avrebbe potuto mandare in crisi Gemma, ex fidanzata di Marco e sorellastra di Stefania.

Retroscena Il Paradiso delle signore 7: parla l'attore di Marco

Sta di fatto che Marco e Stefania torneranno al centro delle trame di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore e, proprio Mosié Curia, ha spiazzato i tantissimi fan e appassionati della soap opera, svelando che quest'anno ci sarà un nuovo colpo di scena, che sicuramente terrà gli spettatori col fiato sospeso.

"Posso dirti che ci sarà un colpo di scena importante che nessuno si aspetta", ha svelato l'attore di Marco in questa nuova intervista.

Al momento, però, l'attore non si è sbilanciato più di tanto su quello che succederà e su questo "colpo di scena" che lo vedrà protagonista nel corso delle nuove puntate della settima stagione.

Adelaide collabora con Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Quale sarà a questo punto, il colpo di scena che riguarderà Marco Di Sant'Erasmo? In attesa di scoprirlo, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al personaggio di Vittorio Conti.

Per lui, infatti, arriverà il momento di affrontare una nuova sfida dal punto di vista professionale, dato che si ritroverà a collaborare con Adelaide Di Sant'Erasmo.

La contessa, infatti, dopo aver ottenuto le quote per la gestione del grande magazzino, diventerà la nuova co-proprietaria del Paradiso. Riuscirà a collaborare in armonia con Vittorio? Lo scopriremo da settembre in poi su Rai 1.