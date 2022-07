A partire dal prossimo settembre tornerà l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai Uno. Le anticipazioni relative alle nuove puntate stanno iniziando a trapelare, annunciando notevoli colpi di scena.

Le vicende riprenderanno da dove sono state interrotte alla fine della sesta stagione, tuttavia per alcuni personaggi ci saranno importanti evoluzioni. Marcello, difatti, dopo aver trascorso l'estate in Svizzera a studiare finanza, tornerà a Milano in una veste completamente nuova.

La contessa Adelaide, invece, sarà decisa più che mai a vendicarsi di Umberto, reo di averla tradita con una ragazza tanto più giovane

Il Paradiso, settima stagione: Barbieri trascorrerà l'estate in Svizzera

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore riserverà non poche sorprese. Occhi puntati su Marcello, per il quale ci saranno importanti cambiamenti. Già alla fine della sesta stagione, il giovane Barbieri aveva fatto intendere di essere pronto a tutto pur di riconquistare Ludovica. Il ragazzo ha scelto come guida la contessa di Sant'Erasmo, la quale ha accettato di aiutarlo a diventare una persona completamente diversa. Fra i due sembra essere nato un inaspettato sodalizio, che potrebbe avere dei risvolti piuttosto interessanti.

Le prime anticipazioni ufficiali riguardo le nuove puntate preannunciano che Marcello trascorrerà la sua estate in Svizzera, luogo in cui si recherà per studiare finanza.

Il Paradiso, nuovi episodi: Marcello cambierà per amore di Ludovica

Stando agli spoiler della settima stagione Il Paradiso delle Signore, Marcello, dopo aver trascorso un lungo periodo all'estero, tornerà a Milano.

Barbieri sarà un uomo nuovo, molto più sicuro di sé e di ciò che vuole. L'obiettivo del barista sarà quello di raggiungere una certa posizione sociale, in modo da potersi riavvicinare a Ludovica. Barbieri, difatti, è ben consapevole che se non dovesse diventare ricco, nonostante l'amore reciproco, non potrebbe mai riprovarci con la giovane Brancia.

Il Paradiso, spoiler nuove puntate: la contessa spietata con Umberto

Nel corso delle nuove puntate ritroveremo anche Adelaide in una veste completamente diversa. La contessa, difatti, dopo essersi appropiata delle quote di Umberto, diverrà la nuova socia di Conti. La donna sfrutterà questo suo nuovo ruolo per tentare di ledere la sua rivale. Adelaide, infatti, farà pressioni su Vittorio affinché sollevi Flora dall'incarico di stilista de Il Paradiso delle Signore.

La nobildonna, nella gestione della sua nuova impresa, sarà affiancata da una new entry: Matilde Frigerio di Sant'Erasmo, la quale avrà il volto di Chiara Baschetti.