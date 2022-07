Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore torneranno in onda su Rai 1 a partire da settembre. Anche in questa settima stagione ci saranno diverse new entry fra i personaggi.

Al grande magazzino, difatti, ci saranno non pochi cambiamenti a partire dalla nuova socia di Conti che sarà la contessa Adelaide. Dora Vianello, una delle Veneri de Il Paradiso non ci sarà, lasciando il posto a due nuove colleghe, Clara ed Elvira. Ci sarà anche un avanzamento di carriera per Irene, la quale diverrà la nuova capocommessa de Il Paradiso.

Il Paradiso, anticipazioni nuovi episodi: ci saranno due nuove commesse

Le prime anticipazioni della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore svelano diverse novità.

Al grande magazzino ci saranno due nuove commesse: Clara Boscolo ed Elvira Gallo.

Le due ragazze sembrano essere completamente diverse l'una dall'altra e diverso sarà anche il loro modo di approcciarsi all'ambiente del negozio di moda. Clara, proveniente da un mondo rurale, avrà non poche difficoltà a inserirsi in un contesto completamente diverso da quello di origine. Elvira, invece, riuscirà ad adattarsi molto più facilmente alle dinamiche del grande magazzino. Gli spoiler, infatti, anticipano anche che la signorina Gallo si integrerà con molta velocità nel gruppo delle Veneri.

Dora non ci sarà

I nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore sembrano preannunciarsi piuttosto ricchi di colpi di scena.

Oltre alle new entry, sono previste anche delle uscite. A tal proposito va citata l'uscita di scena di Dora Vianello. La storica Venere del grande magazzino, difatti, non sarà presente nel corso delle nuove puntate. Un altro assente sembra essere Nino, il seminarista di cui la giovane Vianello era invaghita.

Inoltre ai vertici del negozio Adelaide sarà la nuova socia di Conti, andando a occupare il posto che un tempo era stato di Umberto.

La donna non renderà di certo la vita facile alla sua rivale Flora, colpevole di aver circuito Guarnieri. La contessa farà in modo di convincere Vittorio a licenziare la giovane Ravasi, in modo da ottenere la sua vendetta.

Al contempo si assisterà a un notevole cambiamento anche nel reparto vendite. La squadra delle commesse, infatti, non sarà più capitanata da Gloria Moreau, la quale rischia il carcere, ma da Irene. La signorina Cipriani, dunque, sarà scelta come nuova capocommessa de Il Paradiso delle Signore, ruolo che in precedenza aveva già svolto solo per poco tempo.