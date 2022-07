La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far discutere. Oltre ai rumors di presunti flirt, è arrivata una recente indiscrezione del settimanale Nuovo Tv sui progetti futuri della conduttrice nata a Roma il 28 aprile 1974. Stando agli ultimi Gossip, Blasi sarebbe pronta a lasciare Roma per trasferirsi a Milano con i suoi figli. Tra le presunte motivazioni, ci sarebbe la possibilità di avvicinarsi a Cologno Monzese per cogliere l'opportunità in vista di una probabile conferma alla conduzione de L'Isola dei famosi 2023. Inoltre, Novella 2000 ha elaborato un'altra ipotesi sul presunto trasferimento: quella di stare più vicino alla collega Silvia Toffanin.

I rumor sul probabile trasferimento di Ilary Blasi

"Starebbe valutando la possibilità di trasferirsi a Milano insieme ai figli" si legge sul settimanale Nuovo Tv riguardo al futuro di Ilary Blasi dopo le vacanze estive. "A pochi chilometri, in quel di Cologno Monzese, c'è il quartier generale di Mediaset" ha riportato il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ipotizzando che il presunto trasferimento della conduttrice fosse dovuto a questioni lavorative. Novella 2000 invece presume che Blasi avesse intenzione di vivere più vicino a Silvia Toffanin, amica dai tempi di Passaparola, trasmissione condotta da Gerry Scotti su Canale 5. Entrambe, infatti, hanno debuttato nel mondo della televisione nella veste di letterine negli anni 2000.

Si vocifera inoltre che i piani alti di Mediaset starebbero pensando alla possibilità di riunire le due amiche storiche in un nuovo progetto televisivo.

Nuovo look di Ilary Blasi dopo le vacanze in Africa

Le vacanze relax in Tanzania sono appena terminate e Ilary Blasi è rientrata a Roma per dare una sistemata alla sua chioma dal parrucchiere Federico.

Quest'ultimo è un collaboratore di Alessia Solidani, hairstylist e acconciatrice di fiducia della conduttrice Mediaset. Sul profilo ufficiale Instagram del parrucchiere è stato pubblicato uno scatto ritraente il nuovo look di Blasi con la didascalia con scritto "Beautiful". Nella fotografia in questione non si nota alcun taglio drastico per Ilary, ma soltanto il suo biondo platino più ravvivato e una piega super liscia.

Gli ultimi scatti di Totti con Noemi Bocchi

Francesco Totti, ormai quasi ex marito di Ilary Blasi, è stato immortalato sotto casa della nuova presunta fiamma Noemi Bocchi. Quest'ultima sarebbe la donna del mistero che avrebbe fatto capitolare l'ex capitano della Roma, con il quale non si sa per il momento se ci sia una relazione seria o una frequentazione amichevole.