L'assenza di Temptation Island dai palinsesti estivi di Canale 5 si è fatta sentire. Ai telespettatori non mancano solo le questioni sentimentali dei protagonisti che per anni hanno animato le calde serate estive, ma anche la presenza di Filippo Bisciglia sul piccolo schermo. A lui, infatti, ogni anni è stata affidata la conduzione del docureality tra racconti e falò di confronto. Durante la presentazione del palinsesti Mediaset, Piersilvio Berlusconi ha fatto presente che l'assenza di alcuni programmi, che potrebbe comunque non essere definitiva, è legata alla volontà di sperimentare nuove trasmissioni, tra queste La Talpa, che dopo molti anni di assenza tornerà in tv sotto la produzione di Maria De Filippi.

Quest'ultima potrebbe dare a Bisciglia una nuova opportunità per tornare sul piccolo schermo, stavolta in qualità di inviato.

Bisciglia potrebbe essere l'inviato de La Talpa

Rimasto orfano di Temptation Island, Filippo Bisciglia potrebbe tornare in tv con un nuovo ruolo e soprattutto un nuovo programma: La Talpa, il reality game che per anni non è andato in onda e che prossimamente tornerà in grande spolvero, sotto la produzione di Maria De Filippi. Secondo Amedeo Venza, Bisciglia potrebbe esserne l'inviato.

"La Talpa! Filippo Bisciglia verso il ruolo di inviato" ha scritto il blogger, parlando di uno dei reality più attesi della prossima stagione. Venza ha sottolineato che si tratta, ovviamente, di indiscrezioni per le quali si attendono delle conferme.

Tuttavia, non sembra improbabile che Maria possa dare nuova collocazione al suo "pupillo".

Silvia Toffanin al timone del reality?

Al momento, l'attenzione per ciò che riguarda La Talpa si concentra anche sulla figura del conduttore. Non sarà Maria De Filippi a condurre e Simona Ventura, che ha anche condotto Ultima Fermata lo scorzo marzo, ha smentito la sua presenza la timone del reality.

Il nome più accreditato è al momento sembrerebbe quello di Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo è molto vicina a De Filippi, che potrebbe puntare sulla sua freschezze sul suo garbo per far decollare il programma.

Certo l'interazione conduttrice-inviato sarebbe davvero interessante: se venissero confermato i nomi di Bisciglia e Toffanin si verrebbe a creare una coppia televisiva di grande impatto per i telespettatori. Le figure di Silvia e Filippo potrebbero convogliare le fette di pubblico che li seguono sul reality, con un successo assicurato.