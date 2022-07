Nelle prossime puntate di Terra amara che andranno presto in onda in Italia su Canale 5, sono in arrivo nuovi patimenti per la dolce Zuleyha. Secondo le anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti Altun dovrà far fronte al rapimento del suo piccolo Adnan. Il bimbo, che Zuleyha sotto ricatto della suocera Hunkar farà passare per l'erede legittimo del marito Demir, sarà abbandonato dall'anziana Azize tra le sterpaglie dove verrà prelevato da un uomo misterioso. Yaman penserà ingiustamente che a rapirlo sia stato Yilmaz, il quale in realtà è il padre biologico del bimbo.

Adnan abbandonato tra la sterpaglie da Azize

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia si concentrano sulla figura del piccolo Adnan, il figlio di Zuleyha. Seguendo la storyline delle puntate della soap, Zuleyha, convinta che Yilmaz sia morto in carcere, si rassegnerà a essere la moglie di Demir. La giovane signora della casa, un pomeriggio, si concederà una merenda in compagnia della suocera Hunkar e della nonna Azize. Con loro ci sarà il piccolo Adnan.

A un certo punto, Hunkar e Zuleyha si allontaneranno un attimo lasciando il bimbo con Azize. Quest'ultima porterà il nipotino a fare una passeggiata ma per via della malattia provocata dalla sua veneranda età lo abbandonerà tra le sterpaglie senza poi ricordare dove ha lasciato il neonato.

Tornate nella stanza dove poco prima avevano lasciato Adnan, Hunkar e Zuleyha troveranno solo Azize che non saprà dare spiegazioni sull'assenza del piccolo. La disperazione dell'Altun sarà fortissima.

Demir alla ricerca disperata del figlio di Zuleyha

Un uomo misterioso, di cui non sarà visibile il volto, prenderà con sé il piccolo, dopo averlo trovato tra le sterpaglie.

Demir, informato dei fatti, andrà su tutte le furie e cercherà di scoprire dove si trova il figlio. Yaman interrogherà minacciosamente tutti i lavoratori mentre Gaffur lo informerà che il piccolo è stato visto con un residente del posto. La notizia non si rivelerà vera e Zuleyha sarà in preda all'ansia tanto che la suocera la rinchiuderà in una stanza per impedire che faccia ricerche avventate del figlio.

Demir penserà che a rapire il figlio sia stato Yilmaz per vendicarsi di lui, così manderà i suoi uomini a cercarlo, senza sapere che in realtà Akkaya si è sistemato a casa di Fekeli. Intanto il piccolino sarà ancora tra le mani di uno sconosciuto lontano dalla sua mamma, mentre Demir vedrà sempre di più Yilmaz come il nemico di cui liberarsi. Per scoprire chi ha preso realmente Adnan e se il piccolo potrà tornare tra le braccia di Zuleyha non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia.