Jessica, Lulù e Clarissa Selassié non saranno nel cast di Tale e Quale Show. Stando a quanto riportato da TvBlog, le sorelle Selassié erano ad un passo dall'approdo sulla rete ammiraglia ma alla fine la trattativa sarebbe saltata. Tuttavia, oltre a loro avrebbero fatto un provino anche altri ex volti del Grande Fratello Vip 6.

Il rumor

Da settimane, si mormorava di una presunta partecipazione delle sorelle Selassié alla prossima edizione di Tale e Quale Show. D'altronde, Jessica-Lulù e Clarissa all'interno del GFVip 6 hanno più volte messo in risalto le loro doti canore.

Stando a quanto si apprende, Carlo Conti via Whatsapp avrebbe ascoltato alcuni ex volti del reality show di Canale 5. Le sorelle Selassié alla fine non sarebbero riuscite ad entrare nel cast. Non è chiaro se le Principesse non siano riuscite a superare il provino oppure semplicemente la trattativa si sia bloccata per motivi di natura economica. L'unica cosa certa è che non ci sarà nessuna delle "princess" a Tale e Quale Show.

Dunque, i fan di Jessica, Lulù e Clarissa dovranno mettersi l'anima in pace e attendere il prossimo progetto lavorativo.

Tutti i concorrenti scartati

Stando alle indiscrezioni le sorelle Selassié non sarebbero le uniche ad essere state scartate. Il provino di Tale e Quale Show sarebbe stato sostenuto anche da Alex Belli, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli.

Per tutti e tre gli ex "vipponi" la trattativa non sarebbe andata in porto.

Nella giornata di giovedì 7 luglio, su Instagram, Patrizia Pellegrino aveva spiegato di aver fatto il provino per partecipare al programma condotto da Carlo Conti, ma anche lei sarebbe stata scartata. Tuttavia, la showgirl si è detta pronta a provare per il prossimo anno.

Non è la prima volta che il presentatore toscano cerca concorrenti tra gli ex gieffini. Stavolta, però, nessuno avrebbe fatto breccia nel suo cuore.

Carlo Conti ha scelto un'ex gieffina famosissima

Tra i "vipponi" che sono riusciti a superare il provino di Tale e Quale Show, c'è un'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 molto famosa.

Carlo Conti infatti, avrebbe scelto di portare nel cast Valeria Marini. A quanto pare la trattativa con la showgirl sarebbe andata a buon fine e sarebbe già stata chiusa.

D'altronde l'ex primadonna del Bagaglino ha lanciato da poco un singolo che ha tutte le carte in regola per candidarsi a "tormentone estivo". Per quanto riguarda la giuria, i "fedelissimi" dello show di Rai1 torneranno a vedere Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. In merito ai componenti del cast che si metteranno in gioco nell'edizione di Tale e Quale Show 2022, non è uscita alcuna notizia in merito.