Pioggia di critiche per l'ex tronista di U&D Matteo Ranieri: in queste ore, infatti, il giovane è accusato da più parti di aver preso in giro sia Valeria Cardone che tutte quelle persone che hanno creduto nella coppia appena "scoppiata". La madre del ragazzo si è esposta sui social per difenderlo, ma sono in tanti a pensare che aveva ragione Sophie Codegoni quando descriveva l'ex come una persona non predisposta ad una relazione.

Aggiornamenti sul protagonista di U&D

La fine della storia d'amore tra Matteo e Valeria, sta facendo parecchio discutere.

Da settimane si vociferava di una crisi in corso tra i due ragazzi, ma solamente lo scorso 5 luglio è arrivato l'annuncio di entrambi sui social network.

La maggior parte dei fan di U&D, però, se la sta prendendo con l'ex tronista, al secondo fallimento sentimentale consecutivo al termine di un percorso di conoscenza davanti alle telecamere.

Un parere che stanno sposando tanti, infatti, è che Ranieri avrebbe scelto Cardone solo per ripulirsi l'immagine, la stessa che a suo dire gli avrebbe sporcato la ex Sophie Codegoni quando ha parlato della loro breve relazione all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

A non piacere al pubblico del dating-show, sono state anche le parole con le quali il ligure ha ufficializzato l'addio alla fidanzata: il ragazzo è sembrato più interessato a difendersi dalle critiche che a giustificare la rottura con la persona che ha scelto davanti alle telecamere meno di tre mesi fa.

I commenti del pubblico di U&D

Dando un'occhiata ai pareri che gli spettatori di U&D stanno esprimendo sulla fine della storia tra Matteo e Valeria, ci si rende subito conto che quasi tutti sono a sfavore dell'ex tronista.

"Lui ha imbrogliato tutti", "A questo punto, aveva ragione Sophie", si legge sui social network.

Un pensiero che stanno condividendo in tanti, dunque, è che Ranieri non sarebbe la persona timida e riservata che si è presentata in tv negli ultimi mesi, anzi nasconderebbe un animo poco limpido.

La prima a mettere in discussione la purezza del ligure, è stata Codegoni quando ha parlato con i giornalisti della breve relazione che ha vissuto con lui.

Prima di entrare nella casa del GF Vip, la modella ha accusato l'ex compagno di non averla mai desiderata e di averla quasi obbligata con i suoi comportamenti ad interrompere il rapporto dopo poche settimane.

La difesa della mamma del volto di U&D

"Matteo è uscito da lì con una scelta che gli facesse crescere i follower e gli permettesse di ricevere qualche proposta lavorativa in più", sostiene una persona che non apprezza particolarmente il tronita di U&D.

Il commento di questo hater prosegue con queste parole: "Valeria era la ragazza più accondiscendente, per questo l'ha scelta. E poi lui ha partecipato la seconda volta come senso di rivalsa nei confronti di Sophie".

Questo parere è stato condiviso anche da Samuele Carniani, ex corteggiatore e scelta di Roberta Ilaria Giulia, che ha messo "mi piace" su Instagram.

Sono parecchie le critiche alle quali Ranieri deve far fronte in questi giorni, la maggior parte delle quali rivolte al suo comportamento alla fine di entrambe le esperienze nel cast del dating-show, la prima da spasimante e la seconda da tronista.

A difendere a spada tratta l'attaccatissimo Matteo è la sua mamma, che sui social network ha postato una sua foto ed ha scritto: "Sempre fiera dei percorsi che hai fatto. Fregatene".

Il diretto interessato per ora tace, ma non è da escludere che presto decida di rispondere a tutti quegli spettatori che lo accusano di aver preso in giro Sophie, Valeria, la redazione e tutto il pubblico di Canale 5 in generale.