Terra Amara è la nuova soap opera turca che sta spopolando su Canale 5, registrando ascolti record. Proprio in virtù del successo di pubblico, dal 25 luglio la telenovela occupa la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 15:45 circa e così dovrebbe rimanere per tutto il mese di agosto, in attesa di sapere cosa deciderà di fare Mediaset una volta che torneranno i consueti programmi di Maria De Filippi: Uomini e Donne e il daytime di Amici.

Intanto arrivano le nuove anticipazioni di Terra Amara con tantissime novità e colpi di scena che terranno i telespettatori con il fiato sospeso.

Protagonista è Umit, decisa a tendere una trappola a Zuleyha e Demir per portare avanti la sua tremenda vendetta. Che cosa accadrà ai due protagonisti?

Terra Amara ultime anticipazioni: La rivelazione di Zulehya

Che cosa succede nelle nuove puntate della soap opera? Secondo gli spoiler che arrivano dalla Turchia, Umit sarà pronta a preparare una nuova trappola per mettere nei guai sia Demir che la povera Zulehya. Entrambi dovranno stare molto attenti alle macchinazioni della donna, disposta a tutto per rovinargli la vita.

Deciso a sistemare la faccenda. Fikret si mette in contatto con la moglie di Demir. La giovane, nonostante qualche titubanza, si mostra comprensiva.

Ma ecco che Umit si mette all'opera per distruggere una volta e per tutte le persone che odia di più al mondo.

Dopo aver scattato alcune foto, penserà bene di inviarle a Demir, con la speranza di una sua forte reazione. Qualcuno, però, le metterà i bastoni tra le ruote.

Come svelano le anticipazioni della soap Terra Amara, ci sarà un grande colpo di scena pronto a distruggere i già delicati equilibri della soap opera. Ebbene sì, perché Zuleyha confermerà che Fikret non è figlio del fratello di Fekeli.

Questo accadrà dopo i risultati del test del Dna, che dimostra la loro incompatibilità genetica.

Demir rifiuta l'amara verità, anticipazioni Terra Amara

Continuando con le anticipazioni di Terra Amara, Demir è sconvolto dopo la rivelazione di Zuleyha. Non riesce ad accettare che un padre possa aver abbandonato al suo destino un figlio.

Intanto Fekeli prova a raggiungere Demir per avvisarlo del fatto che Umit sta facendo di tutto per rovinare il suo matrimonio, facendo emergere il fatto che il medico e suo nipote hanno avuto una storia d'amore in Germania.

Fekeli proverà inutilmente a far ragionare Fikret, ma purtroppo sarà tutto inutile. La sua rabbia e la voglia di vendicarsi sono davvero troppo forti. Dopo l'amara verità, ecco che Fekeli si renderà conto di aver perso per sempre la fiducia e l'affetto del nipote. Si risolverà la spinosa questione? Non resta che attendere le prossime anticipazioni.