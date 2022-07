La soap opera turca Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) che racconta una storia d’amore sbocciata nelle avversità, sta continuando ad appassionare il pubblico italiano. Negli episodi della prima stagione che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) rischierà di fare nuovamente i conti con la giustizia quando per sbaglio investirà un bambino.

Trame turche, Terra amara: Yilmaz deciso ad avere un confronto con Zuleyha

Gli spoiler delle prossime puntate dello sceneggiato di successo composto da quattro stagioni, raccontano che Yilmaz dopo essere uscito dal carcere per aver ottenuto la grazia diventerà il figlioccio del suo ex compagno di cella e potente Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) che lo metterà alla direzione di una sua prestigiosa fabbrica: quest’ultimo approfitterà dell’alleanza stretta con Akkaya poiché avrà dei conti in sospeso con gli Yaman.

Yilmaz non sapendo affatto che Zuleyha (Hilal Altınbilek) lo considera una delle vittime dell'incendio scoppiato in prigione diversi mesi fa, prenderà parte a una festa a cui parteciperanno tanti noti imprenditori: la fanciulla essendo tra gli invitati insieme al marito Demir (Murat Ünalmış), rimarrà scioccata nell’istante in cui vedrà il suo ex.

Yaman non perderà tempo per riportare a casa la consorte e Yilmaz si rassegnerà all’idea di aver perso per sempre la sua amata, con la convinzione che abbia scelto la ricchezza. Successivamente Yilmaz sarà deciso ad avere il tanto atteso confronto con Zuleyha, nonostante il suo amico Fekeli la pensi in maniera diversa: per tale motivo Akkaya si metterà alla guida della sua auto per raggiungere la sua amata.

Yilmaz investe un bambino, Zuleyha minacciata dalla suocera Hunkar

Durante il tragitto Yilmaz incrocerà la vettura di Demir, e a causa della distrazione investirà un bambino-pastore facendogli perdere conoscenza: Akkaya presterà soccorso al minore, che per poter sopravvivere dovrà essere operato urgentemente. Gaffur (Bülent Polat) quando verrà a conoscenza di ciò che ha fatto Yilmaz avviserà la sua padrona Hunkar, che darà l’impressione di essere intenzionata ad architettare qualcosa per peggiorare la situazione ai danni dell’ex detenuto.

La signora Yaman sarà decisa alla stessa maniera del figlio ad impedire a Zuleyha di rivedere il suo ex, le rivolgerà una delle sue minacce nell’istante in cui la stessa vorrà far sapere a Demir che in realtà non è lui il vero padre di Adnan: in particolare Hunkar (Vahide Perçin) costringerà la nuora a tacere, assicurandole che, qualora dovesse dire la verità, suo figlio non ci penserebbe due volte ad allontanarla dal suo bambino.