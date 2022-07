Cambio programmazione in casa Mediaset dal prossimo settembre per la soap Terra Amara. Con il ritorno delle trasmissioni che popoleranno la fascia del daytime pomeridiano di Canale 5, a farne le spese potrebbe essere proprio l'ultima soap opera arrivata questa estate in prima visione assoluta.

Trattasi della serie turca che sta appassionando tutti i giorni una media di oltre un milione e mezzo di spettatori, conquistando picchi che hanno toccato anche il 20% di share in daytime.

Cambio programmazione Mediaset settembre: le novità su Terra Amara e Un altro domani

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo autunno 2022 interesserà in primis la fascia del primo pomeriggio. Mentre Beautiful e Una Vita sono confermatissime nel consueto slot orario post Tg5 delle 13, la situazione sarà diversa per Terra Amara e Un altro domani.

Le due soap che stanno tenendo compagnia al pubblico Mediaset in questa calda estate 2022, andranno incontro a un cambio programmazione. In daytime, infatti, ci sarà spazio per il ritorno stabile di Uomini e donne e Amici 22, le due creature televisive che portano la firma di Maria De Filippi, confermatissime nel palinsesto di Canale 5, a partire dal prossimo settembre.

Da settembre, la soap Terra Amara potrebbe essere sospesa in daytime

Di conseguenza, il ritorno delle due rodate trasmissioni porterà a rivoluzionare la fascia del daytime, dato che non ci sarà più spazio per Un altro domani e Terra Amara. Tra le due soap, quella che è arrivata a un buon punto per quanto riguarda gli intrighi e i colpi di scena è sicuramente Un altro domani, che a differenza dell'altra soap importata dalla Turchia, ha debuttato in netto anticipo, prendendo fin da subito il posto di Uomini e donne in daytime.

E così, dal prossimo settembre 2022, a farne le spese potrebbe essere Terra Amara: la serie infatti potrebbe essere sospesa dal palinsesto di Canale 5 per l'autunno e lasciare spazio a Un altro domani nella fascia oraria 16:50-17:45 circa.

Nel 2023, Terra Amara prenderà il posto di Una Vita in daytime?

In questo modo, quindi, i fan della soap verrebbero privati dei nuovi episodi nella stagione autunnale Mediaset 2022, ma ben presto l'appuntamento con Terra Amara potrebbe ritornare di nuovo in onda.

Una Vita, infatti, si avvia verso l'attesissimo finale di sempre: entro il 2022 dovrebbero essere trasmessi tutti gli episodi restanti della soap spagnola ambientata ad Acacias 38, che appassiona una media di oltre due milioni di spettatori al giorno.

E, dal 2023, non si esclude che al posto di Una Vita possa tornare proprio Terra Amara, un po' come è già successo lo scorso anno con Brave and Beautiful, tornata in onda subito dopo il gran finale di Love is in the air. Sarà questo il nuovo assetto del palinsesto di Canale 5 per la stagione tv 2022/2023? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.