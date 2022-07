Si fanno sempre più interessanti le anticipazioni di Sei sorelle, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00 e on demand su RaiPlay, dove possono essere rivisti gli episodi in replica. Nelle nuove puntate, Francisca sarà protagonista di un folle gesto per convincere Gabriel a non arruolarsi. Carolina, invece, con un grande atto di coraggio, riuscirà a scappare dal manicomio. Invece, Gabriel prenderà una scelta che non farà per niente piacere ad Antonia ed Enrique, temendo per la sua vita.

Di seguito, gli spoiler della soap opera Sei Sorelle su Rai 1.

Sei Sorelle, anticipazioni nuove puntate: Gabriel vuole arruolarsi

Nelle nuove puntate di Sei Sorelle, che andranno in onda su Rai 1 prossimamente, Cristobal è deciso a lasciare la capitale, sebbene Dolores cerchi di fargli cambiare idea. Al suo fianco, però, ci sarà Marina, sempre pronta a sostenerlo.

Nel frattempo, Luis viene a sapere che Celia è ancora impegnata nella difesa delle suffragette e che si sta mettendo nei guai esponendosi pubblicamente. Nonostante i suoi rimproveri, Celia va avanti per la sua strada. In famiglia la tensione sarà altissima, in particolar modo quando Francisca verrà a sapere di quanto successo.

Gabriel non ha più alcun dubbio: si vuole arruolare nell'esercito per prestare il suo servizio in Marocco, con grande sgomento di Enrique e Antonia.

Anche Cristobal sarà contrario a questa decisione, ma la sua voce resterà silente,

Carolina scappa dal manicomio

Tutto sembra perduto e Francisca compie un gesto dimostrativo per convincere Gabriel s non arruolarsi, specie ora che aspetta un bambino da lui. Completamente fuori di sé, Carolina minaccia Francisca e Adela con l'intenzione di prendere il bambino che crede ancora sia suo figlio.

La tensione sarà alle stelle.

Ma c'è anche un altro problema che travolgerà le sorelle Silva: Carolina scappa dal manicomio.

Elisa nei guai, spoiler Sei Sorelle

Blanca viene a sapere che Rodolfo passerà la notte con Cachetera e va su tutte le furie; nel frattempo, German chiede ad Adela di sposarlo. Nelle puntate di Sei Sorelle, Elisa passa la notte con Leo ma non fa i conti con la cattiveria del giovane.

Del resto, era stata avvisata in tempo di non fidarsi.

Ebbene, Leo si vanterà per tutta la città di aver passato la notte con la giovane Elisa, che verrà quindi presa di mira dai pettegolezzi. La ragazza non farà che pensare ai problemi causati dalle voci che Leo continua a mettere in giro contro di lei. Tutti la guardano con orrore, accusandola di aver perso l'onore. Ma sia lei che le Silva non sanno che questo non è nulla in confronto a ciò che sta per succedere alla loro tanto amata fabbrica di famiglia.