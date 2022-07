Cambio programmazione in casa Mediaset per la stagione tv 2022/2023. Le novità riguarderanno in primis la fascia del giorno pomeridiano, dove ci saranno delle novità legate alle soap che vanno in onda su Canale 5.

Occhi puntati sulla messa in onda di Una vita, la soap opera spagnola che tutti i giorni tiene compagnia ad una media di due milioni di spettatori e che si avvia ormai verso il gran finale di sempre.

Tuttavia, per una soap che uscirà di scena dalla programmazione di Canale 5, ce ne sono due pronte ad intrattenere il pubblico: trattasi di Un altro domani e Terra Amara.

Una vita i battenti in tv: cambio programmazione Mediaset 2022/2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset 2022/2023 riguarderà la fascia del primo pomeriggio, occupata attualmente dalla soap opera Una Vita.

La serie spagnola, dopo il grande successo di ascolti registrati in patria, ha registrato un progressivo calo del numero di spettatori, fino ad arrivare alla notizia della chiusura definitiva.

In Spagna, infatti, i produttori hanno scelto di far calare per sempre il sipario sulla serie che va in onda con successo anche su Canale 5 e, di conseguenza, anche nel nostro Paese si arriverà al finale di sempre.

L'addio alla soap Una vita, cancellata dalla programmazione Mediaset

Attualmente, su Canale 5, stanno andando in onda gli episodi dell'ultima stagione di Una Vita: le puntate rimaste in magazzino saranno spalmate per il corso del 2022, dato che la soap dovrebbe salutare per sempre gli spettatori entro l'anno.

Da quel momento in poi, calerà per sempre il sipario sulle vicende dei vari abitanti di Acacias 38.

Tuttavia i fan del Biscione possono stare tranquilli, perché ci sono le due nuove soap lanciate questa estate, che proseguiranno anche nel corso della stagione televisiva 2022/2023.

Un altro domani e Terra Amara: le nuove soap della stagione 2022/2023

Tra queste spicca Un altro domani, la soap spagnola che ha debuttato nella fascia oraria di Uomini e donne e che, al termine delle puntate inedite di Una Vita, potrebbe andare ad occupare lo slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45 circa.

Resta da capire, inoltre, anche quella che sarà la programmazione di Terra Amara, la nuova soap opera turca che ha debuttato sempre questa estate in prima visione assoluta su Canale 5.

Dopo un esordio "faticoso" dal punto di vista auditel, gli ascolti sembrano essere decollati e la media attuale arriva a sfiorare il 19% di share quotidiano, con picchi che prevedono anche il 22% durante la messa in onda.

La soap turca troverà spazio nella fascia oraria che precede Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso? Lo scopriremo nelle prossime settimane.