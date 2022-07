Da poco tempo i telespettatori dello sceneggiato turco Terra amara (il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova) hanno fatto la conoscenza del nuovo personaggio di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), che continuerà ad avere i riflettori puntati nei prossimi episodi in programmazione su Canale 5. Dagli spoiler si evince che il saggio ex compagno di cella di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), per portare a termine la sua vendetta nei confronti di Hunkar (Vahide Perçin) e Demir Yaman (Murat Ünalmış), gli farà credere di essere passato a miglior vita.

Spoiler turchi, Terra amara: Yilmaz diventa il figlioccio di Fekeli, Demir rimane scioccato

Le anticipazioni su ciò che succederà nelle nuove puntate della soap opera, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, raccontano che Fekeli, dopo aver conosciuto Yilmaz in carcere, apprenderà che anche lui ha dei conti in sospeso con gli Yaman, per il fatto che Demir gli ha sottratto la sua amata con l’inganno. Fekeli, non appena rimetterà piede a Çukurova, sarà deciso a farla pagare a Hunkar e al figlio. L’ex detenuto per riuscire nel suo intento farà diventare Akkaya il suo figlioccio ospitandolo nella sua tenuta e regalandogli una sua fabbrica lo renderà un imprenditore.

A questo punto Demir, non sapendo in che modo è riuscito Yilmaz ad arricchirsi, inizierà a sospettare che la sua fortuna possa dipendere da qualcun altro.

Per avere una risposta chiederà al fidato amico Cengaver (Kadim yaşar) di impossessarsi del registro degli uomini più potenti della sua zona. Quando avrà tra le mani i documenti in questione, Demir rimarrà scioccato nell’istante in cui vedrà che è presente il nome di Ali Rahmet Fekeli, ovvero colui che vent’anni fa è finito in carcere con l’accusa di aver ucciso suo padre Adnan.

Demir deciso a scoprire in che modo è diventato ricco Yilmaz, Hunkar turbata da una notizia

Nonostante Cengaver faccia di tutto per tranquillizzarlo e per non renderlo protagonista di qualche cattiva azione, Demir non nasconderà il suo evidente turbamento. Lo stesso giorno Fekeli farà pubblicare su un giornale il suo necrologio, inscenando la sua morte per evitare rappresaglie da parte di Yaman.

Quest’ultimo farà un sospiro di sollievo non appena saprà che l’ex detenuto non è più in vita e sarà sempre più deciso a scoprire come ha fatto Yilmaz a diventare ricco.

Per concludere Hunkar non la prenderà per niente bene quando saprà del decesso dell’ex detenuto, ma per il momento non condividerà la sua preoccupazione con il figlio.