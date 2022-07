Le prossime puntate di Terra Amara riserveranno tante novità ai telespettatori di Canale 5. Züleyha si rivelerà più debole del previsto dal punto di vista psicologico, al punto che proverà a togliersi la vita e Hünkar penserà bene di farla rinchiudere in una clinica psichiatrica. Intanto, tra la terribile suocera e Fekeli inizierà a nascere qualcosa a livello sentimentale.

L'arresto di Demir dopo la sparatoria alla festa di Yilmaz

Saranno tempi duri per Demir nelle prossime puntate di Terra Amara. Infatti, dopo la sparatoria che ha innescato a casa di Yilmaz durante la sua festa di fidanzamento, Yaman verrà condotto in carcere.

Come sempre, grazie ad alcuni suoi contatti, riuscirà a farla franca e a farsi scarcerare.

Quando arriverà alla villa, però, per lui ci saranno delle brutte notizie. Züleyha ha tentato il suicidio provando a tagliarsi le vene e per tale motivo Hünkar ha deciso di farla ricoverare in uno ospedale psichiatrico. Mamma Yaman consiglierà al figlio di lasciare la moglie nella clinica anche perché, viste le recenti vicissitudini, se venisse dimessa la donna potrebbe scegliere di stare nuovamente con Yilmaz. Demir, però, non sarà dello stesso parere della madre.

Demir libera Züleyha dalla clinica

Demir, infatti, vorrà far uscire la moglie dalla clinica psichiatrica e dirà alla madre che la riterrà responsabile di qualsiasi cosa dovesse succedere a Züleyha.

Arriverà all'ospedale psichiatrico e ad attenderlo ci sarà una scena struggente: Züleyha che con la forza verrà mantenuta da alcune infermiere, mentre un'altra le somministrerà un antidolorifico.

Demir libererà la moglie e la porterà via dalla clinica. La ragazza gli sarà grata per il gesto compiuto e gli giurerà di stare per sempre al suo fianco.

Nasce l'amore tra Fekeli e Hünkar

Nei prossimi episodi, invece, ci saranno delle novità dal punto di vista sentimentale per Hünkar. La donna avrà un appuntamento con Fekeli, ma sulla via del ritorno verranno colti da una tempesta che li costringerà a ripararsi in una cabina. I due trascorreranno la notte insieme abbracciati, anche se all'inizio cercheranno di mantenere le distanze, ma alla fine cederanno e si terranno anche per mano.

L'amore trionferà anche tra Yilmaz e Müjgan. Anche se la ragazza deciderà di rompere il fidanzamento con Yilmaz, soprattutto dopo che ha visto che ha fatto da scudo a Züleyha quando Demir ha cercato di ucciderla, dopo un po' ritornerà sui suoi passi. Dopo aver riflettuto attentamente la ragazza capirà che, nonostante tutto, lei ama Yilmaz e vuole sposarlo, così deciderà di tornare insieme a lui e di andare avanti con i preparativi delle nozze.