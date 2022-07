L'appuntamento con Uomini e donne è confermato a partire da settembre con la stagione 2022/2023 del talk show.

Al centro dell'attenzione ci saranno le dinamiche dei nuovi tronisti, pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare l'anima gemella.

Tra i nomi in pole position spicca anche quello di un ex protagonista di Temptation Island: il tentatore Luciano Punzo.

Nuovi tronisti Uomini e donne: chi potrebbe arrivare da Temptation Island

Nel dettaglio i retroscena sulla nuova edizione di Uomini e donne non mancano e tra i nomi venuti fuori, in queste ore, vi è anche quello di un ex volto di Temptation Island.

Il reality show delle tentazioni, prodotto sempre da Maria De Filippi, è stato un fiore all'occhiello della programmazione estiva di Canale 5 fino alla scorsa stagione tv.

Quest'anno, infatti, si è scelto di non riproporlo in prime time, anche se Maria De Filippi potrebbe puntare su uno dei volti del programma per il trono di U&D.

Trattasi dell'ex tentatore Luciano Punzo, che si è fatto notare ai tempi della sua partecipazione al programma, dato che ha messo in crisi una delle ragazze dello show.

Luciano Punzo in lizza per Uomini e donne

Manuela Carriero ha partecipato al reality delle tentazioni insieme al fidanzato Stefano, ma dopo aver conosciuto Luciano aveva scelto di chiudere il suo fidanzamento per intraprendere una storia d'amore con il tentatore napoletano.

Una relazione durata un po' di mesi, anche se adesso i due si sono detti addio e per Luciano potrebbero aprirsi le porte di Uomini e donne dal prossimo settembre.

Secondo Deianira Marzano, infatti, Luciano prenderà parte a una trasmissione dove "bisogna essere single" e quasi sicuramente potrebbe trattarsi del dating show Mediaset.

Sempre secondo agli ultimi retroscena su Uomini e donne 2022/2023, tra i nuovi tronisti di questa stagione potrebbe esserci anche l'ex corteggiatrice Federica Aversano.

Anche la nipote di Gemma in lizza come tronista a Uomini e donne 2022/2023

Un nome ben noto al pubblico che ha seguito la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi nella passata stagione, dato che è stata una delle corteggiatrici di Matteo Ranieri, arrivate tra l'altro al rush finale.

Tra i nomi venuti fuori in queste ultime settimane c'è anche quello di Carola Galgani. Trattasi della nipote di Gemma che, dopo essere comparsa sui profili social della zia, ha conquistato il pubblico del programma Mediaset.

In tantissimi, infatti, hanno proposto a Maria De Filippi di "arruolare" Carola Galgani come nuova tronista di Uomini e donne 2022/2023, ma al momento non ci sono ancora riscontri positivi e certi da parte della redazione.