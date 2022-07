Nuovo cambio programmazione per Terra Amara, la soap opera turca che sta riscuotendo un grande successo nella fascia del daytime estivo di Canale 5.

Dal prossimo lunedì 1° agosto ci saranno delle modifiche importanti legate alla messa in onda della soap, la quale anticiperà ancora di più l'orario di inizio su Canale 5, rispetto a quello già modificato in queste settimane, con inizio alle 14:45 e non più alle 15:45 come succedeva all'inizio.

Mediaset, nuovo cambio programmazione per Terra Amara dal 1° agosto 2022

Nel dettaglio, la programmazione estiva di Terra Amara subirà dei nuovi cambiamenti a partire dal prossimo lunedì 1° agosto.

Il palinsesto di Canale 5, infatti, verrà modificato e privato della messa in onda della soap opera Una Vita, che andrà in pausa per circa tre settimane.

Per non "sprecare" episodi nel periodo più caldo dell'anno, in vista del gran finale di sempre della soap spagnola, Mediaset ha scelto di sospendere Una Vita e di puntare su un doppio episodio di Beautiful, che andrà in onda dalle 13:40 alle 14:30 circa.

A seguire, subito dopo l'appuntamento quotidiano con Beautiful, ci sarà spazio per una nuova puntata di Terra Amara, la cui messa in onda però, sarà anticipata di dieci minuti rispetto all'orario attuale.

La soap opera Terra Amara in onda subito dopo Beautiful ad agosto

In questo momento, infatti, i nuovi episodi di Terra Amara stanno andando in onda alle 14:45 circa su Canale 5 ma, dal prossimo lunedì 1° agosto e fino a quando non tornerà l'appuntamento con Una Vita, la soap opera turca con Yilmaz e Zuleyha, sarà trasmessa alle 14:35.

Gli spettatori e fan della soap opera, quindi, dovranno ricordarsi di collegarsi sulla rete ammiraglia Mediaset pochi minuti dopo le 14:30 per non perdersi neppure un istante della seguitissima soap opera.

Ma cosa succederà in queste nuove puntate di Terra Amara previste dal 1° agosto in poi su Canale 5? Le anticipazioni della soap rivelano che, dopo lo scontro armato tra Yilmaz e Demir, quest'ultimo crederà di essersi sbarazzato per sempre del suo nemico e avversario.

Yilmaz non è morto e ritorna: anticipazioni Terra Amara dal 1° agosto 2022

Demir è convinto di aver ammazzato Yilmaz e, poco dopo lo scontro mortale, darà ordine di far cercare il suo corpo senza vita.

Peccato, però, che questa non sarà la verità dei fatti, dato che Yilmaz si è salvato miracolosamente e dopo essere stato guarito e medicato, tornerà all'attacco ancora più forte di prima.

Gli spoiler delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che Yilmaz sarà pronto a vendicarsi del suo nemico e a avrà come scopo primario quello di fargliela pagare, a costo anche di togliergli la vita.