Nuovo appuntamento con le novità su Terra Amara, la popolare Serie TV che sta facendo sognare gli italiani sulle reti Mediaset. La trama della nuova puntata, che sarà visibile il 27 luglio in prima visione su Canale 5, svela che Demir Yaman ordinerà ad un suo complice di uccidere Yilmaz Akkaya prima che possa uscire dal carcere. Un piano, che tuttavia avrà risvolti inaspettati.

Anticipazioni Terra Amara del 27 luglio: uno scagnozzo di Demir prova a sbarazzarsi di Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la nuova puntata trasmessa mercoledì 27 luglio in prima visione su Canale 5 segnalano importanti novità per i telespettatori.

In dettaglio, un scagnozzo pagato da Demir cercherà di sbarazzarsi di Yilmaz (Uğur Güneş) in galera, tendendogli un agguato. Fortunatamente la trappola non andrà a buon fine poiché l'amato di Zuleyha verrà salvato dall'intervento provvidenziale di Fekeli (Kerem Alışık), un galeotto più anziano e saggio, che dimostrerà di avere molti scheletri nell'armadio. A tal proposito, tra questi due uomini nascerà un rapporto come padre e figlio.

La diabolica Sermin, nel contempo, cercherà di avvicinarsi a Demir con una scusa. La moglie di Sabahattin, infatti, restituirà al cugino un orologio appartenuto a suo padre, sebbene l'intenzione sia ben altra. La signora Arcan chiederà a Yaman altri soldi per mantenere agli studi sua figlia Betul in Francia.

Sermin cerca di mettere zizzania tra Saniye e Zuleyha

Nella nuova puntata di Terra Amara, che i fan avranno modo di vedere il 27 luglio dalle ore 14:45 in prima visione tv, Demir apparirà molto contrariato dalle continue richieste di denaro da parte di sua cugina. Per tale ragione, l'avvertirà che l'unica soluzione è quella di vendergli la villa di sua proprietà.

Sermin, a questo punto, sospetterà che dietro lo strano comportamento di Yaman ci sia lo zampino della nuova consorte. Per questo motivo, cercherà di mettere zizzania tra la domestica Saniye e Zuleyha (Hilal Altınbilek).

Yaman scopre che il rivale tornerà presto in libertà

Nel contempo, Demir farà una brutta scoperta. Il figlio di Hunkar (Vahide Perçin), infatti, scoprirà che il suo antagonista tornerà presto in libertà grazie all'indulto.

Una comunicazione, che ovviamente non riempirà di gioia l'uomo, che visibilmente indispettito deciderà di lasciare Cukurova e recarsi ad Istanbul per aggiustare tutto in prima persona. Yaman riuscirà ad evitare la scarcerazione del suo antagonista? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà questa story-line.