Tanti avvenimenti emozioneranno i telespettatori di Terra Amara nel corso delle puntate in programma dal 25 al 29 luglio su Canale 5. Le trame dello sceneggiato rivelano che Fekeli giungerà a Cukurova con intenzioni bellicose. Gulten, invece, salverà la vita all'amato di Zuleyha: Yilmaz.

Terra Amara: l'amato di Zuleyha ottiene l'amnistia

Le anticipazioni di Terra Amara svelano che Demir farà di tutto pur d'intralciare l'uscita dal carcere dell'amato di Zuleyha. Ma Yilmaz otterrà la libertà grazie all'amnistia ricevuta dal governatore. Una notizia, che ovviamente non sarà presa bene dal suo rivale, che apparirà sconcertato in quanto sicuro che andrà sicuramente a Cukurova per ricongiungersi con l'amata.

Yaman, a questo punto, si rivolgerà ad alcuni malviventi locali per mettersi sulle tracce dell'ex detenuto.

Intanto, Saniye sarà particolarmente invidiosa di Zuleyha mentre la nascita del figlio rappresenterà per Sermin la perdita dell'eredità per sua figlia Betul. Pertanto, le due donne stringeranno un patto diabolico. La domestica e la cugina di Demir, infatti, decideranno di introdurre un serpente nella stanza per uccidere Altun e la vita che porta in grembo. Fortunatamente il piano non avrà esito positivo.

La moglie di Demir cade dalla scalinata

Nei nuovi appuntamenti di Terra Amara Zuleyha, spaventata dalla vista del serpente, correrà per le scale, dove però metterà un piede in fallo. Qui Altun volerà pesantemente dalla scalinata, tanto da svenire.

Poco dopo, la ragazza inizierà il travaglio del parto. A tal proposito, tutti sospetteranno che la caduta abbia innescato il parto precoce. La moglie di Demir, a questo punto, sarà aiutata dalla suocera durante tutte le fasi vista l'assenza del dottor Sabahattin. Una volta tornato alla tenuta, il medico dirà che il neonato non è nato anzitempo e sta bene come la partoriente.

Gulten presta soccorso a Yilmaz, l'arrivo di Fekeli

Nel frattempo, Demir intercetterà l'arrivo di Yilmaz alla fattoria. L'uomo, a questo punto, riuscirà a trascinare il nemico lontano, dove verrà sottoposto a terribili torture con la complicità del capomastro.

Non contento, Yaman sparerà ad Akkaya, che cadrà nelle acque infide del fiume.

Il giovane, a questo punto, confesserà il misfatto ad Hunkar mentre consiglierà a Gaffur di rintracciare il cadavere del rivale. Ma ecco, che Gulten salverà l'amato di Zuleyha dal canale per poi consegnarlo alle cure di Sabahattin.

In seguito, la sorella di Gaffur accuserà Saniye di essere una complice di Sermin per aver tentato di far abortire Zuleyha. Demir racconterà a Cengaver che Yilmaz è il fratellastro di sua moglie mentre Fekeli giungerà a Cukurova per regolare vecchi conti in sospeso con gli Yaman.