Samuel non è mai stato un cuor di leone ed in particolare il ragazzo si è sempre mostrato molto remissivo nei confronti del padre di Speranza. Il ragazzo finora ha provato in tutti i modi a farsi accettare da Espedito, ma sempre con scarsi risultati.

Le anticipazioni al 29 luglio rivelano che la sua volontà di compiacere l'uomo finirà presto per ritorcersi contro di lui. In un pranzo di famiglia, lo chef/cantante infatti si mostrerà fin troppo accondiscendente con il risultato di compiacere Espedito, ma di indispettire alquanto Speranza.

Un posto al sole, trame 25-29 luglio: un pranzo al caseificio

Guido (Germano Bellavia) proverà a dissuadere Mariella (Antonella Prisco) e Speranza (Maria Sole Di Maio) dal loro "lodevole" intento di far avvicinare Espedito (Antonio Conte) e Samuel (Samuele Cavallo). Le due donne però non ascolteranno il vigile Del Bue e procederanno con il loro piano.

In seguito verrà organizzato un pranzo al caseificio che dovrebbe essere l'occasione giusta per rinsaldare il rapporto tra Samuel ed Espedito. Il ragazzo, terrorizzato dal suocero, non si mostrerà affatto entusiasta. Lo chef/cantante accamperà numerose scuse, alla fine però ascolterà i consigli di Guido e Mariella e deciderà di accettare. Del resto, un rifiuto potrebbe indispettire il padre di Speranza, vanificando tutti gli sforzi fatti finora per avvicinare i due uomini.

Speranza contraddice Espedito

Guido e Mariella decideranno di aiutare Samuel ed infatti al pranzo saranno presenti anche loro assieme a Speranza, suo fratello Castrese (Peppe Romano) e ovviamente il capofamiglia Espedito.

Samuel si sentirà in forte soggezione, ma grazie ai consigli di Guido e Mariella, riuscirà a cavarsela. Il piano da seguire sarà molto semplice: assecondare l'uomo solitamente burbero e severo, per farselo amico.

Il giovane riuscirà nel suo intento fin troppo bene, al punto che inizierà a spalleggiare il suocero in più occasioni. Il pranzo procederà nel migliore dei modi, fino al momento in cui Speranza farà un appunto a suo padre. La ragazza gli farà notare che le mucche non stanno bene, del resto lei studia veterinaria e ha tutti i titoli per dare un parere professionale.

Un posto al sole puntate dal 25 al 29 luglio: lite con Samuel

Espedito, nonostante le sagge parole della figlia, mostrerà tutti i suoi limiti ed inizierà a sminuirla. Nel frattempo Samuel, troppo intento ad arruffianarsi il suocero, non percepirà il disagio di Speranza ed anzi continuerà a compiacere l'uomo invece di difendere la sua fidanzata.

Samuel, da un lato, uscirà vincitore da questo pranzo. Il ragazzo infatti riuscirà finalmente a ricevere l'approvazione di Espedito, tuttavia questa vittoria avrà un alto prezzo. Speranza infatti si arrabbierà con il ragazzo e gli rinfaccerà di non averla difesa e sostenuta contro suo padre. La giovane Altieri, in seguito, seguirà il consiglio di zia Mariella e si scuserà con il suo fidanzato. Successivamente però Speranza rimuginerà sull'accaduto e si renderà conto di essere estremamente delusa dall'atteggiamento di Samuel ed inizierà a mettere in discussione la sua relazione.