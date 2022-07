Non smette di stupire la serie televisiva turca Terra amara, che sta spopolando nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, ottenendo dei risultati record in termini di ascolti. Nel corso della puntata in onda sul piccolo schermo il 5 agosto 2022, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) utilizzerà la stessa mossa diabolica di Demir Yaman (Murat Ünalmış) per sbarazzarsi del rivale. Nello specifico, l’ex detenuto tenterà di uccidere il suo nemico bruciandolo vivo, dopo avergli dato un colpo alla nuca e rinchiuso in un vecchio capanno.

Anticipazioni Terra amara, del 5 agosto: Yilmaz rinchiude Demir in un capanno abbandonato

Nel ventiseiesimo episodio della soap opera in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 5 agosto, Yilmaz, dopo essersi ripreso del tutto, darà inizio alla sua vendetta contro Demir, svuotando tutto il serbatoio dell’automobile del nemico. Quest’ultimo si vedrà costretto a scendere dalla vettura quando si fermerà in mezzo alla strada, venendo prontamente aggredito da Akkaya.

A questo punto il protagonista principale della telenovela trascinerà il rivale in un capanno abbandonato e, dopo averlo legato, tenterà di ucciderlo appiccando un incendio. Il marito di Zuleyha (Hilal Altınbilek) sfuggirà alla morte, visto che troverà il modo di fuggire servendosi dell’aiuto di un coltello che avrà a portata di mano.

Sabahattin chiede il divorzio alla moglie Sermin, Yilmaz intenzionato a partire

Nel contempo Veli (Mustafa Açılan), il perfido fratellastro di Zuleyha, non mollerà affatto la presa dopo essere stato cacciato dalla tenuta degli Yaman in malo modo, chiederà a Fusun (Yeliz Doğramacılar) e Sermin (Sibel Taşçıoğlu) di cenare insieme a lui.

Quest’ultima quando rientrerà a casa a notte fonda farà i conti con il marito Sabahattin (Turgay Aydın), che vorrà avere delle delucidazioni. Il dottore, dopo non aver ricevuto nessuna risposta dalla moglie, parecchio stufo le chiederà il divorzio. A sorpresa Sermin accetterà la richiesta del consorte di porre la parola fine al loro matrimonio una volta per tutte.

Successivamente Yilmaz farà sapere a Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) di aver preso la sua pistola in prestito, e di essere intenzionato a partire. L’ex detenuto cercherà di convincere il suo amico a cambiare idea. Per concludere dalle anticipazioni si evince che Fekeli, dopo aver fatto vedere al suo figlioccio un ritaglio di giornale, gli dirà di conoscere molto bene gli Yaman, in quanto ha con loro numerosi conti in sospeso.