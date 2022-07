C'è grande attesa per la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Le riprese delle nuove puntate della fiction di Rai 1 sono iniziate a fine maggio e, nelle ultime settimane sono emersi dettagli su quanto accadrà a partire dal mese di settembre in televisione. Nella giornata di mercoledì 27 luglio, Francesco Mantuano ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti, mentre era negli studi Videa, in compagnia degli attori di Vittorio e Roberto. Inoltre, l’attore ha condiviso il suo copione e ha fatto capire che interpreterà il ruolo di Gianluca Bandiera, proprietario di un cinema, in società con Ennio Palazzo.

Il Paradiso delle signore 7, trame: Gianluca Bandiera lavora con Vittorio e Roberto

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore, che verranno trasmesse sul piccolo schermo da settembre, come già anticipato da alcuni attori della fiction Rai, ci saranno nuovi ingressi e qualche dipartita. Per quanto riguarda le new entry, Francesco Mantuano sarà uno dei volti nuovi che prenderanno parte alla soap pomeridiana. Nella giornata del 27 luglio, infatti, l’attore ha mostrato alcune fotografie, mentre era sul set della soap opera, con Alessandro Tersigni, che ricopre il ruolo di Vittorio e Filippo Scarafia, che presta il volto a Roberto. Francesco interpreterà il ruolo di Gianluca Bandiera, che sarà socio di Ennio Palazzi.

Nei nuovi episodi, Mantuano collaborerà con Conti e Landi, per un progetto cinematografico.

Il Paradiso delle signore 7, nuovi episodi: Roberto fa i complimenti a Gianluca, Vittorio ringrazia Bandiera

Francesco Mantuano, oltre ad avere condiviso alcune fotografie negli studi televisivi romani di Videa, sul set della fiction di Rai 1, ha anche condiviso un copione, nel quale si capisce che il personaggio di Gianluca Bandiera avrà a che fare con Vittorio e Roberto.

Nel dettaglio, sul foglio pubblicato dall’attore sul suo profilo social, Conti, Landi e Bandiera si incontreranno nell’ufficio di Vittorio. A quel punto, il direttore del negozio di moda milanese ringrazierà il nuovo arrivato e verrà a conoscenza che il signor Ennio Palazzo, socio di Gianluca, è lontano dal capoluogo lombardo.

Roberto, invece, farà i complimenti a Bandiera, per la qualità dei film programmati nel loro cinema.

Il Paradiso delle signore 7, nuove puntate: Vittorio e Roberto parlano di cinema con Gianluca

Dopo i primi convenevoli, Vittorio, Roberto e Gianluca si siederanno nell’ufficio di Conti. Nel frattempo, i tre uomini inizieranno una conversazione riguardante il cinema e Bandiera affermerà che il 1963 è un anno florido per quanto riguarda i film. Il direttore dell’atelier milanese porterà come esempio 'Il Gattopardo', pellicola fatta uscire nuovamente nelle sale cinematografiche, dopo il successo ottenuto a Cannes. In base ai dialoghi trapelati dal copione di Francesco Mantuano, sembrerebbe che Vittorio cerchi di avere agganci con i proprietari di un cinema ma, attualmente, non è chiaro che tipo di business voglia creare Conti in campo cinematografico. Non resta che attendere le prossime puntate della fiction di Rai 1, per scoprire quali idee avranno Roberto Landi e il direttore del negozio milanese.