Prosegue l’appuntamento con le avventure della serie tv romantica turca Terra amara nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì, dopo il successo di ascolti registrato nel corso di queste ultime settimane di programmazione. Gli spoiler della puntata che occuperà il piccolo schermo il 3 agosto 2022, dicono che Demir Yaman sempre più ossessionato dalla moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) si renderà protagonista dell’ennesima cattiva azione. Il malvagio uomo per impedire alla fanciulla di apprendere che in realtà Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) non è una delle vittime di un incendio scoppiato in carcere, scatenerà la sua rabbia contro i propri dipendenti.

L’antagonista dello sceneggiato non appena verranno ritrovati i documenti del nemico in un rifugio situato vicino alla sua tenuta, darà ordine di incendiare tutte le case dei sottoposti facendole radere al suolo senza avere alcuna pietà.

Anticipazioni Terra amata del 3 agosto: Demir fa appiccare un incendio, Fekeli salva Yilmaz

Nel corso del ventiquattresimo episodio della popolare soap opera che è stata girata principalmente ad Adana e Mersin, due città della Turchia, e in onda su Canale 5 mercoledì 3 agosto, Demir perderà le staffe non appena verrà a conoscenza che il suo rivale Yilmaz dopo essere stato torturato da lui e ferito alle spalle ha trovato un nascondiglio. In particolare Yaman ordinerà ai suoi uomini di appiccare un incendio per radere al suolo le baracche dei suoi lavoratori: di fronte a tale gesto Cengaver (Kadim Yaşar) finirà per non riconoscere più il suo amico, nell’istante in cui non riuscirà a fargli cambiare idea.

Quando farà ritorno a casa, Demir non perderà tempo per spiegare alla madre Hunkar (Vahide Perçin) la ragione per cui ha deciso di dare fuoco alle case.

Nel contempo Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) salverà la vita all’ex compagno di cella Yilmaz, mentre Gaffur (Bülent Polat) farà sapere alla moglie Saniye (Selin Yeninci) che il suo padrone vuole il corpo del rivale a ogni costo in cambio di un’ingente somma di denaro che ha promesso di fargli avere se porterà al termine il nuovo compito.

Hunkar si scaglia contro i contadini, Fadik fraintende il rapporto tra Sabahattin e Gulten

Il giorno seguente Hunkar dopo essersi scagliata contro i contadini per aver offerto un nascondiglio a Yilmaz, farà il possibile per non far apprendere a Zuleyha dell’incendio innestato su richiesta di suo figlio anche se la voce comincerà a diffondersi.

Per terminare Sabahattin conforterà Gulten (Selin Genç): tale scena verrà fraintesa da Fadik (Polen Emre), quando vedrà il capomastro e la domestica uscire insieme dalla lavanderia.