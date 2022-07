Le trame della soap opera di origini turche Terra amara, che ha spopolato in patria ed è ambientata nella Çukurova degli anni Settanta, stanno emozionando tantissimi fan italiani. Nell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 2 agosto 2022 il giovane e sfortunato Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), dopo aver ricevuto degli spari alla schiena dal malvagio rivale Demir Yaman (Murat Ünalmış) ed essere caduto nelle acque di un canale, continuerà a far allarmare per le sue disperate condizioni di salute a causa delle torture subite.

A temere per la vita del vero padre del piccolo Adnan sarà soprattutto Nazire (Teksin Pircanlı), in quanto il ragazzo avrà la temperatura corporea alta, al punto da essere poco lucido.

Anticipazioni, Terra amara episodio del 2 agosto: Demir e Gaffur alla ricerca di Yilmaz

Gli spoiler riguardanti ciò che accadrà nella ventitreesima puntata della telenovela, in programmazione su Canale 5 martedì 2 agosto a partire dalle ore 14:35 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play Infinity, raccontano che tutti sbaglieranno a considerare Yilmaz morto. Intanto Demir, convinto di essersi liberato una volta per tutte del rivale, farà il possibile per trovare il corpo senza vita dello stesso servendosi della complicità di Gaffur (Bülent Polat). Quest’ultimo, dopo aver fatto delle attente indagini senza però ottenere alcun risultato, troverà un indizio, ovvero un brandello di stoffa e delle tracce di sangue.

A questo punto Yaman chiederà al capomastro di fare le sue ricerche anche nei villaggi vicini.

A prendersi cura di Yilmaz sarà Nazire, che gli ha trovato un nascondiglio, ma conterà anche nell’aiuto della domestica Gulten (Selin Genç) e del dottor Sabahattin (Turgay Aydın).

Yilmaz poco cosciente a causa della febbre alta, Nazire si rivolge a Sabahattin

Purtroppo il protagonista dello sceneggiato non sarà del tutto cosciente, dato che avrà la febbre abbastanza alta, destando parecchia preoccupazione a Nazire. Quest’ultima, quando si accorgerà della pessima situazione, non perderà tempo per avvertire il dottor Sabahattin.

Gulten vorrà che l’amato di Zuleyha (Hilal Altınbilek) si riprenda del tutto, mentre a casa ci saranno ad attenderla il suo promesso sposo con la sua famiglia, che lei non prenderà minimamente in considerazione. A questo punto per sapere se Akkaya farà fare un sospiro di sollievo a Nazire e Gulten, non rimane che attendere le prossime anticipazioni.