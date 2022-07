Interessanti avvenimenti elettrizzeranno i fan di Terra Amara nel corso delle puntate trasmesse il 20 e 21 luglio su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Yilmaz Akkaya riuscirà ad evadere. Sermin Yaman, invece, mediterà un folle piano contro Zuleyha Altun.

Terra Amara: anticipazioni puntata 20 luglio

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la puntata in onda mercoledì 20 luglio rivelano che Yilmaz verrà trasportato in ospedale in seguito al ferimento da parte di un detenuto. In questo frangente, l'uomo avrà intenzione di organizzare un piano di evasione, sebbene abbia poco tempo per metterlo in atto.

A tal proposito, i medici riusciranno a rimetterlo in piedi dopo le gravi ferite riportate all'addome, tanto da stare per essere riportato in carcere per scontare la sua pena.

Hunkar, intanto, racconterà a suo figlio che Zuleyha è fuggita. Neanche a dirlo, l'uomo si arrabbierà moltissimo nei confronti di sua moglie, in quanto credeva che dovesse partire con lui. Demir, a questo punto, chiederà aiuto alla madre per poterla rintracciare. Inoltre, il giovane Yaman pretenderà di sapere chi l'ha aiutata a fuggire di notte. Poi, stanco di aspettare si recherà lui stesso a cercarla.

Nel frattempo, Zuleyha riuscirà a raggiungere l'istituto penitenziario, dove spera di trovare Yilmaz. Peccato, che la donna si trovi di fronte a suo marito, che arrabbiatissimo la prenderà a schiaffi per poi trascinarla via.

In seguito, l'Altun e Demir si recheranno in aeroporto in attesa del primo volo diretto per Istanbul. Qui, la protagonista pregherà il giovane Yaman di farle vedere suo fratello, sebbene invano. Alla fine, l'uomo diventerà sempre più spietato quando noterà che sua moglie non indossa più la fede al dito.

Puntata 21 luglio: Yilmaz decide di fuggire dall'ospedale

Nella puntata del 21 luglio di Terra Amara, Yilmaz deciderà di fuggire dall'ospedale, fingendo di dover andare in bagno. Qui, l'uomo scavalcherà una finestra per dileguarsi nei campi. Il comandante, a questo punto, informerà Demir dell'evasione, tanto quest'ultimo lo pregherà di fare di tutto pur di riportare il rivale in prigione.

A tal proposito, Cengaver assisterà alla scena tra i due uomini, tanto da sospettare che l'amico stia nascondendo qualcosa.

Sermin vuole procurare un aborto a Zuleyha

Alla fattoria verrà recapitato un mobile giradischi. Demir, infatti, deciderà di fare un regalo alla moglie, suscitando invidie e gelosie. Sermin, a questo punto, sarà gelosa del gesto plateale fatto dal giovane Yaman, tanto da accettare il consiglio dell'amica Fasun di procurare un aborto a Zuleyha. Per questo motivo, la moglie di Sabahattin si recherà da una signora per l'acquisto di un mix di erbe capaci di provocare contrazioni uterine.