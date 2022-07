Interessanti novità avverranno durante le nuove puntate di Terra Amara trasmesse dall'11 al 15 luglio sui teleschermi di Canale 5. Le trame della nuova Serie TV turca delle reti Mediaset rivelano che Hunkar Yaman farà arrestare Yilmaz e minaccerà Zuleyha Altun di gravi ripercussioni se non sposerà suo figlio Demir.

Terra amara, puntate 11-15 luglio: Yilmaz sconvolto dall'arresto

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 11 a venerdì 15 luglio in prima visione tv, rivelano che Demir partirà per un viaggio di affari, mentre Hunkar deciderà di avvisare la polizia sul fatto che Yilmaz si nasconde nella sua abitazione.

Quest'ultimo, intanto. seppellirà alcuni documenti in un campo della tenuta. Dopodiché sarà costretto a seguire le forze dell'ordine in questura. Neanche a dirlo, Yilmaz apparirà sconvolto dall'arresto, tanto che Zuleyha riuscirà solamente a toccargli la mano prima che le loro strade si dividano. In seguito Hunkar porterà la ragazza a casa, svelandole di sapere che Yilmaz non è suo fratello e che lei è in attesa di un bambino. Ormai con le spalle al muro, Zuleyha confiderà tutta la verità sulla sua travagliata storia d'amore.

Demir salva Zuleyha

Nelle puntate 11-15 luglio di Terra Amara, Yilmaz verrà portato in cella a Istanbul in attesa del processo, mentre la sua fidanzata verrà presa di mira da Fadik, Sermin, Saniye e Gaffur. Quest'ultimo si lascerà suggestionare dalle calunnie, tanto da offrire a Zuleyha solo una baracca come riparo dove sarà raggiunta da Gulten che, dopo aver trovato la fede nuziale di Yilmaz sotto il suo cuscino in camera sua, la porterà alla ragazza e le giurerà di non dire a nessuno del suo rapporto con il ragazzo .

Demir tornerà dal suo viaggio di affari e scoprirà che Yilmaz sta rischiando di essere condannato a mortel e che sua madre ha spedito Zuleyha a vivere nelle baracche. Il giovane Yaman, a questo punto, si precipiterà a salvare Altun, facendola tornare ad abitare alla villa tra l'invidia di Fadik, Sermin e Gaffur.

Hunkar minaccia Altun

Demir si offrirà d'aiutare Yilmaz a uscire dalla prigione e gli farà avere al detenuto un materasso e dei soldi. Intanto le domestiche appariranno sempre più invidiose dalle attenzioni ricevute da Zuleyha da Hunkar e suo figlio. Una gelosia che aumenterà quando vedranno Altun entrare nella macchia di Demir per una cena romantica.

In questa circostanza quest'ultimo chiederà all'amata di Yilmaz di diventare sua moglie. Tuttavia la ragazza non sembrerà disposta ad accettare la proposta, ma verrà ricattata da Hunkar: se non accetta di sposare suo figlio e di fargli credere di attendere un bambino da lui, Yilmaz verrà condannato amore.