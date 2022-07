A Ida Platano sembra non dispiacere affatto il Gossip che circola sulla sua vita amorosa, anzi a tratti pare addirittura alimentarlo. La dama di Uomini e donne, infatti, in questi giorni è a Roma: da quando è volata nella capitale, la parrucchiera non ha mai mostrato con chi è, ma ha pubblicato foto e video dei regali romantici che sta ricevendo da un mittente misterioso.

Aggiornamenti sulla 'regina' di Uomini e Donne

Da quando Uomini e Donne è in pausa per l'estate, Ida è finita molte volte al centro del gossip per i contenuti che posta sui social network.

Dopo un breve periodo di sofferenza dovuto all'ennesimo rifiuto di Riccardo Guarnieri, la dama del Trono Over ha voltato pagina e si è mostrata sempre sorridente, felice e bendisposta verso nuove conoscenze.

Nell'ultimo mese, poi, la parrucchiera si è recata per due volte a Roma per motivi che non ha mai reso pubblici: queste trasferte misteriose, stanno portando i fan a pensare che Platano abbia finalmente uno spasimante, ovvero una persona con la quale si starebbe frequentando in segreto nella capitale.

Le giornate che sta trascorrendo nella città dove tutto l'anno si registra il dating-show, sono immortalate in parte dalla bresciana: su Instagram, ad esempio, la donna sta postando solamente selfie a bordo piscina o scorci dei paesaggi che si trova davanti al mattino o al tramonto.

I sospetti del pubblico di Uomini e Donne

Ida si trova a Roma da qualche giorno e non ha ancora mostrato il volto o un particolare della persona che le sta facendo compagnia.

Tutto questo mistero, è alimentato dalle Instagram Stories che Platano sta pubblicando, la maggior parte delle quali con protagonisti dei regali che riceve (come una busta lasciata vicino alla porta della sua camera d'albergo), colazioni davanti a viste mozzafiato e foto sempre in primo piano, come se volesse nascondere qualcosa, o meglio qualcuno.

Molti fan di Uomini e Donne si stanno convincendo del fatto che la "regina" del Trono Over ha una conoscenza in corso ma, un po' per privacy e un po' nel rispetto delle regole del programma, la sta tenendo per sé.

Quando qualche giorno fa ha trascorso alcuni giorni insieme all'amica Gemma, la parrucchiera ha postato tante foto e video della breve vacanza, mentre della trasferta nella capitale sta condividendo poco o nulla.

A settembre il ritorno a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri sembra ormai un lontano ricordo per Ida, che da qualche settimana a questa parte ha ritrovato il sorriso e la voglia di vivere l'estate con positività e ottimismo.

Mancano ancora circa due mesi alla ripresa della registrazioni di Uomini e Donne (le prime sono previste per la fine di agosto), quindi la dama ha tutto il tempo per conoscere eventuali spasimanti e decidere se iniziare o meno una storia d'amore.

Qualora a settembre dovesse essere ancora single, la parrucchiera parteciperà quasi certamente all'edizione 2022/2023 del dating-show, anche perché nei mesi scorsi è diventata la nuova regina del Trono Over, prendendo il posto che per anni è stato di Gemma Galgani.

Anche quest'ultima dovrebbe figurare nel parterre della prossima stagione del programma di Maria De Filippi, così come Armando Incarnato, che negli ultimi giorni è finito al centro di un'aspra polemica per una risposta un po' strana che ha dato per motivare i suoi continui cambi di look.

Se Ida dovesse trovare l'anima gemella durante le vacanze, però, sarebbe automatico il suo addio definitivo alla trasmissione di Canale 5 dopo oltre quattro anni vissuti da protagonista assoluta.