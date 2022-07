Interessanti colpi di scena avverranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara, trasmesse prossimamente in televisione. Le trame turche della Serie TV rivelano che Yilmaz Akkaya riuscirà a ritrovare l'erede degli Yaman grazie ad una rivelazione di Nazirè.

Anticipazioni Terra Amara: alla tenuta iniziano le ricerche per ritrovare l'erede degli Yaman

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in prima visione tv si soffermano sulle conseguenze della scomparsa di Adnan.

Tutto inizierà quando gli uomini della tenuta, tra cui Demir, Cengaver e Gaffur inizieranno alcune battute di ricerca per ritrovare il piccolo.

Ed ecco, che il figlio di Hunkar riuscirà a trovare un indizio. L'uomo, infatti, capirà che un operaio della fattoria di nome Muzlu era stato sorpreso nella boscaglia mentre spingeva un passeggino con all'interno un bambino. Una rivelazione che porterà Demir a recarsi nelle abitazioni dei suoi dipendenti per cercare di avere maggiori informazioni, nonostante per farlo usi dei modi alquanto burberi. Ma ecco, che i telespettatori scopriranno che a prendere il neonato non era stato Muzlu ma un pastore piuttosto simile a lui. Fortunatamente il dilemma verrà risolto dall'intervento provvidenziale di Yilmaz.

Yilmaz scopre che Adnan è stato rapito da una coppia grazie a Nazirè

Nelle puntate turche di Terra Amara, Yilmaz, ospite della tenuta di Fekeli, scoprirà dai giornali del sequestro di Adnan, restando all'oscuro di essere il padre del bambino di Zuleyha.

Per questo motivo, il protagonista deciderà di dare il suo contributo alle ricerche, tanto da fare interrogare gli operai nei campi.

Ed ecco, che Akkaya scoprirà, grazie ad una rivelazione di Nazirè, che il neonato è stato rapito da una coppia di pastori, ancora addolorati per la perdita prematura del loro primogenito. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che il testimone non aveva informato Demir per paura che uccidesse i due responsabile del sequestro di Adnan.

D'altra parte, Yilmaz crederà che i due malcapitati abbiano agito in questo modo in buonafede, in quanto credevano che il bambino fosse davvero un orfano abbandonato. Proprio per questa ragione, Akkaya si recherà in casa del pastore e di sua moglie, dove li supplicherà di restituire il piccolo alla famiglia Yaman.

Akkaya fa in modo che Adnan torni tra le braccia di Zuleyha

La coppia accetterà di consegnare Adnan a Zuleyha, seppur a malincuore. In questo modo, Yilmaz vedrà per la prima volta il suo bambino per il quale sentirà uno strano e inconsapevole affetto. Alla fine, Akkaya farà in modo che l'erede degli Yaman possa ritornare tra le braccia della madre.

D'altro canto, il breve sequestro del bambino metterà in cattiva luce Demir agli occhi degli operai in quanto il padre di Muzlu è deceduto per infarto dopo la lite avuta con lui mentre cercava di ritrovare Adnan.