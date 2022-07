Momenti di forte apprensione si vivranno a Cukurova nel corso dei prossimi episodi di Terra Amara, previsti a breve sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera turca segnalano che Zuleyha (Hilal Altınbilek) vivrà ore d'ansia quando il piccolo Adnan scomparirà nel nulla. Una scomparsa che porterà il figlio di Hunkar a sospettare del rivale Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Anticipazioni Terra Amara: Adnan lasciato incustodito da Hunkar e Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti i prossimi episodi in onda in Italia, annunciano che Zuleyha andrà nel panico quando suo figlio scomparirà nel nulla.

Tutto inizierà quando la protagonista darà alla luce Adnan, facendolo passare come l'erede di Demir. Un giorno, Altun organizzerà una merenda insieme alla suocera e alla nonna. Hunkar (Vahide Perçin) e la nuora lasceranno per poco tempo il giardino, lasciando il neonato da solo con Azize (Serpil Tamur). Proprio quest'ultima deciderà di portare Adnan a fare una passeggiata, abbandonandolo tra le sterpaglie per vie dei suoi vuoti di memoria legati all'età.

Demir preoccupato per la scomparsa del neonato

Negli episodi turchi di Terra Amara, Hunkar e Zuleyha si dispereranno quando capiranno che Adnan è scomparso. Per questo motivo le due donne tempesteranno di domande Azize, ma l'anziana signora non riuscirà a fornire importanti dettagli per il ritrovamento del neonato.

Nel frattempo un misterioso uomo troverà il figlio di Zuleyha, tanto da portarlo via invece di riconsegnarlo alla famiglia. Alla tenuta un Demir preoccupatissimo metterà sotto interrogatorio tutti i suoi dipendenti, quando Gaffur lo informerà che un residente della zona è stato visto in compagnia di Adnan. Una versione che non corrisponderà alla verità dei fatti, tanto che Zuleyha accuserà un fortissimo stato di agitazione.

Per questo motivo Hunkar la rinchiuderà all'interno della sua stanza, affinché non si metta a cercarlo da sola.

Il figlio di Hunkar crede che il bambino sia stato rapito dal suo rivale

Intanto Demir crederà che il bambino sia stato rapito da Yilmaz. visto che il giorno prima aveva tentato di darlo alle fiamme in un capanno abbandonato.

Purtroppo il figlio di Hunkar non saprà dove cercare Adnan, tanto da ordinare ai suoi scagnozzi di rintracciare il rivale, ignorando che abbia trovato alloggio da Fekeli. Nel frattempo i telespettatori non potranno fare a meno di domandarsi chi abbia davvero rapito Adnan, destando lo sgomento di Zuleyha.

In attesa di scoprirlo, si ricorda che la serie tv ambientata a Cukurova va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15:45 sui teleschermi di Canale 5.