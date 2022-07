La soap opera di origini turche dal titolo Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova) trasmessa tutti i giorni da lunedì al venerdì su Canale 5, sta continuando a stupire i fan con tantissimi colpi di scena e vendette. Le anticipazioni riguardanti la puntata che occuperà il piccolo schermo il 26 luglio 2022, raccontano che la governante Saniye Taşkın (Selin Yeninci) cadrà nello sconforto totale nell’istante in cui smetterà di lavorare nella tenuta dei Yaman dopo aver criticato nel peggiore dei modi Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) insieme a Fadik (Polen Emre).

Anticipazioni Terra amara, puntata del 26/07: Saniye si sfoga con Gulten e Fadik dopo il licenziamento

Nel corso del diciottesimo episodio dell’appassionante sceneggiato ambientato nella Turchia degli Anni 70 tra Istanbul e le campagne del Sud e in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 26 luglio a partire dalle ore 15:45 circa, a catturare l’attenzione sarà soprattutto Saniye. Quest’ultima si lascerà andare a un amaro sfogo con Gulten (Selin Genç) e Fadik, dopo essere stata licenziata. Il capomastro Gaffur (Bülent Polat) dopo aver schiaffeggiato la governante, la spingerà a scusarsi con Zuleyha in ginocchio.

Nel contempo si assisterà alla prossima mossa di Demir (Murat Ünalmış), che si rivolgerà all’amico Cengaver (Kadim Yaşar) quando avrà in mente dei piani per il caseificio: in tale circostanza Yaman verrà interrotto da una chiamata dalla prigione e apprenderà che il suo rivale Yilmaz si trova nuovamente in carcere, dopo essere stato dimesso dall’ospedale.

Gaffur e Fadik chiedono perdono a Zuleyha, Demir stringe un accordo con Sait per sbarazzarsi di Yilmaz

A questo punto Gaffur e Fadik chiederanno perdono a Zuleyha, e la signora Hunkar (Vahide Perçin) esigerà che Saniye faccia lo stesso ricevendo un netto rifiuto da parte della stessa: per tale motivo Gaffur, dopo aver cacciato via di casa la donna in un malo modo, addirittura arriverà a non considerarla più sua moglie.

In seguito Demir stringerà un accordo con Sait (Alp Özgür Yaşin), per riuscire a sbarazzarsi una volta per tutte dello scomodo nemico Yilmaz con un agguato mortale per non fargli ottenere la grazia in grado di farlo tornare in libertà. In carcere metterà piede l’anziano detenuto Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) che regalerà a tutti denaro, solo Yilmaz non lo accetterà: il nuovo misterioso personaggio da come si evince dagli spoiler avrà un ruolo importante nelle trame, per avere più di un conto in sospeso con la famiglia Yaman.