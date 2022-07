Si fanno sempre più interessanti le anticipazioni di Terra amara: la soap turca ha tutti gli ingredienti per appassionare il pubblico di Canale 5. Zuleyha e Yilmaz, i protagonisti della serie, dovranno fare i conti con gli intrighi della famiglia Yaman. Non solo Hunkar farà arrestare il giovane, ma costringerà Altun a sposare il figlio Demir in tutta fretta dopo aver scoperto che la giovane è in dolce attesa. Temendo che il figlio sia sterile, Hunkar imporrà alla sarta di dire che il bombo che porta in grembo è di Demir, ma ciò farà storcere il naso alla perfida cugina Sermin.

Per questo motivo la donna proverà a far abortire Zuleyha,

Sermin preoccupata per l'eredità della figlia

Seguendo lo storyline delle puntate turche di Terra amara, nei prossimi episodi che andranno in onda a breve su Canale 5, Sermin mal sopporterà che la neo sposa di Yaman sia in dolce attesa, poiché vedrà nel nascituro una minaccia per la figlia Betul. Quest'ultima, dopo la nascita del piccolo, non sarà più l'unica erede dell'impero Yaman. Così Sermin deciderà di porre fine alla gravidanza di Zuleyha.

Sermin ignorerà il fatto che il piccolo in arrivo è in realtà figlio di Yilmaz e che Zuleyha è costretta a mentire con l'unica speranza di far ridurre la pena al suo innamorato. Così la donna deciderà di operare in maniera illegale per sbarazzarsi di quello che considera "un problema".

Dopo essersi rivolta a una maga, Sermin entrerà in possesso di alcune erbe che se ingerite possono indurre la giovane sarta ad abortire.

Il piano di Sermin non va a buon fine

Sermin deciderà di preparare un budino all'interno del quale metterà le erbe velenose, per poi poter offrire il dolce ad Altun, ma l'imprevisto sarà dietro l'angolo.

Infatti Sabahattin mangerà per errore il dolce e ben presto inizierà a stare male. Il medico accuserà dei forti crampi nella zona del ventre e comprenderà di aver ingerito qualcosa che gli ha procurato il malessere.

Sermin sarà costretta a confessare al marito che lei è la colpevole del malessere. Sabahattin dovrà fare i conti con la cattiveria della moglie alla quale sarà ancora legato suo malgrado.

Inoltre il dottore chiederà alla donna di smetterla di cercare di sabotare sempre Demir, visto che sta pagando gli studi della figlia a Parigi.

Durante la discussione le condizioni di salute di Sabahattin si aggraveranno e l'uomo dovrà recarsi all'ospedale per essere sottoposto a una lavanda gastrica. Il medico deciderà di tenere segreto l'orribile gesto della moglie, ma la cosa non sembrerà destinata a durare. Per scoprire cosa succederà nelle prossime puntate di Terra amara, non resta che attendere le prossime anticipazioni.