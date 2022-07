Va in onda su Canale 5 tutti i giorni la nuova soap Terra amara: amore, intrighi e sentimenti sono i protagonisti principali, insomma ci sono tutti gli ingredienti per appassionare il pubblico. Infatti la storia di Zuleyha e Yilmaz, già dai primi episodi, appare molto intensa. Anche le anticipazioni che provengono dalla Turchia non smentiscono le aspettative. La sarta verrà ricattata dalla signora della tenuta, che baratterà il matrimonio con il figlio e la paternità del figlio che porta in grembo con la salvezza del suo amato Yilmaz.

Hunkar farà arrestare Yilmaz

Dopo essere giunti alla tenuta Yaman, le cose non si metteranno bene per Zuleyha e Yilmaz. Sebbene i due fingano fin da subito di essere fratello e sorella, il loro segreto verrà presto svelato. Seguendo la storyline delle trame turche, Hunkar elaborerà un piano dopo aver scoperto che la giovane sarta è in dolce attesa. Gaffur farà delle ricerche e scoprirà che Yilmaz è scappato da Istanbul perché ricercato per l'omicidio di Naci. Hunkar allora userà la notizia a suo vantaggio: farà arrestare il giovane facendo una denuncia anonima.

Successivamente Hunkar spingerà Zuleyha a sposare il figlio Demir contro la sua volontà, in cambio di uno sconto della pena per il suo innamorato.

Non è tutto, la machiavellica donna, avendo scoperto che la giovane è incinta, la costringerà a dire che il figlio che porta in grembo è proprio di Demir. Tutto ciò per evitare che la sterilità del figlio, di cui lei sarà convinta, venga a galla.

Yilmaz condannato a morte, Zuleyha ha un malore

Poco prima del matrimonio forzato, Zuleyha tenterà il suicidio, ma il suo tentativo non andrà a buon fine.

La sarta in cuor suo penserà che per Yilmaz ci sia ancora la possibilità di lasciare il carcere indenne, ma ascoltando una conversazione della domestica Gulten, la donna scoprirà che il suo innamorato è stato condannato a morte. Infervorata, Zuleyha affronterà la suocera che la zittirà, ricordandole che lei è la sposa di suo figlio e deve dimenticare il passato.

La giovane avrà un malore.

In suo aiuto accorrerà il marito della cugina di Demir. Il medico scoprirà che la gravidanza è antecedente all'incontro con Demir e offrirà alla giovane una mano per fuggire dalla tenuta Yaman. Nel frattempo Hunkar scoprirà che l'avvocato che Demir aveva assunto per salvare Yilmaz non giungerà in tribunale per la sentenza perché colto da un malore, in questo modo "condannerà" di fatto Yilmaz alla pena di morte. Per il giovane sembrerà non esserci più scampo, come reagirà adesso la giovane Zuleyha? Accetterà l'aiuto del medico per scappare? La risposta arriverà con le prossime anticipazioni di Terra amara.