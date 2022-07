Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi si sono lasciati dopo sei anni. Una delle coppie più longeve, nate a Uomini e donne, ha interrotto il lungo fidanzamento. Nel pomeriggio di martedì 5 luglio, l’ex corteggiatrice del dating show ha pubblicato una storia Instagram, annunciando la fine della sua storia d’amore con l’ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi. L'ex protagonista di Temptation Island non ha rivelato molti dettagli sulle motivazioni che hanno portato all'interruzione della relazione.

Uomini e Donne: Riccardo e Camilla si lasciano dopo sei anni

Sembrava dovere essere destinata a durare la storia d’amore fra Camilla e Riccardo ma, purtroppo, nella giornata di martedì 5 luglio, Mangiapelo ha pubblicato un messaggio sul suo profilo social, nel quale ha avvisato i follower che la sua storia d’amore con Gismondi è terminata da qualche giorno. L’ex protagonista di Temptation Island ha scritto: "Buongiorno, scrivo queste parole per fare chiarezza, una volta per tutte e per il rispetto che ho per chi mi segue. Purtroppo, non tutte le cose belle hanno un lieto fine".

Uomini e Donne: la fine della storia d’amore fra Camilla e Riccardo

Camilla ha poi spiegato che è già qualche tempo che lei e il suo, ormai, ex fidanzato, hanno chiuso la loro storia d’amore.

A tal proposito, Mangiapelo ha dichiarato: "Abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa. Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione. Non rimpiango nulla di questi anni". L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è entrata nel merito dei dettagli che hanno portato lei e il suo compagno a chiudere la relazione.

L’influencer ha poi aggiunto un pensiero riguardo le persone che, a detta sua, cambiano nel corso del tempo e, pertanto, le storie d’amore possono finire.

Uomini e Donne: la storia fra Camilla e Riccardo

Camilla e Riccardo si sono conosciuti anni fa a Uomini e Donne. Mangiapelo ha provato a conquistare Gismondi, dovendo cercare di fare breccia nel cuore del tronista che, in quel periodo, era corteggiato anche da Martina Luchena.

La scelta dei due giovani protagonisti del dating show di Maria De Filippi era avvenuta all’improvviso e la relazione fra i due innamorati è durata per sei anni. La coppia ha superato diversi ostacoli nel corso del tempo e ha partecipato anche a Temptation Island. I due influencer erano riusciti anche a rimanere uniti durante il viaggio dei sentimenti nel villaggio in Sardegna. Purtroppo, però, come annunciato da Camilla, gli obiettivi lavorativi e personali hanno allontanato i due giovani, arrivando alla rottura annunciata il 5 luglio.