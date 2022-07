Il Sovereign Grant ha reso il bilancio annuale dei Windsor, ovvero quanto "costa" la famiglia reale al popolo britannico e quanti soldi versa ogni suddito in Gran Bretagna per mantenere la monarchia. Una particolare attenzione è ricaduto sul viaggio di William e Kate organizzato tra il 19 e il 27 marzo dell'anno in corso ai Caraibi. Pare infatti che l'importo speso per il Royal Tour corrisponda a circa 270.000 euro. L'importo risulta essere quasi il doppio di quello effettuato nel 2021 dal principe Carlo alle Barbados, che è costato circa 160.000 euro.

La spesa più elevata affrontata da William e Kate nel viaggio ufficiale ai Caraibi

Le cifre relative al viaggio oneroso affrontato da William e Kate, si sono rivelate sufficienti per sollevare alcune polemiche. I due, lo scorso marzo, si sono recati ai Caraibi.

Tra le località visitate le Bahamas, il Belize e la Giamaica. Intanto, il 30 giugno 2022, il Sovereign Grant ha pubblicato il report in cui si evidenzia che la spesa affrontata superata di poco 226.000 sterline, tradotto in euro all'incirca 270.000.

Il tour fatto dal Carlo alle Barbados, invece, ha avuto un riscontro economico decisamente minore: si parla di poco più di 138.000 sterline, pari a 160.000 euro.

Pare che nel corso dell'anno la famiglia reale abbia effettuato 179 voli in elicottero e 24 voli charter (il costo complessivo si aggira intorno a 1,4 milioni di euro).

Delusione dell'esito della visita in Giamaica, Belize e Bahamas

Dal viaggio ufficiale in Giamaica, Belize e alle Bahamas, pare che William e Kate non siano riusciti a raggiungere gli obiettivi desiderati dalla famiglia reale. Il viaggio è stato organizzato in onore del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, ma più che una festa per la sovrana, si è rivelato un vero flop.

Infatti non sono mancate le tensioni, con le proteste contro il colonialismo e la richiesta di far decadere la regina dal ruolo di capo di stato.

L'atteggiamento degli abitanti si è rivelato abbastanza ostile. In Belize, per esempio, pare non sia stata concessa la possibilità di andare a vedere la piantagione di cacao situata nel villaggio di Indian Creek.

Mentre il primo ministro della Giamaica Holness ha manifestato completamente il desiderio di vedere il suo Paese come uno stato libero e indipendente."Siamo felici di avervi qui ma non vogliamo più la regina come capo di Stato" ha detto a William e Kate durante la visita.