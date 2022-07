Sono settimane che siti e riviste ipotizzano l'addio definitivo di Gemma Galgani a Uomini & Donne. Si è arrivati anche a sostenere che la torinese era in lizza per partecipare al Grande Fratello Vip 7 e con lei anche l'ex Giorgio Manetti. Quest'ultimo, interpellato sui più recenti rumor, ha fatto sapere che secondo lui la dama non lascerà mai il dating show, e Maria De Filippi non rinuncerà a lei e alle dinamiche che crea.

Aggiornamenti sul volto di U&D

Da quando si è conclusa l'edizione 2021/2022 di U&D, si è parlato spesso del futuro di Gemma in tv.

In tanti si sono esposti per mettere in dubbio il ritorno di Galgani a settembre, arrivando ad accostarla al GF Vip 7 di Alfonso Signorini.

Quando mancano oltre due mesi alla ripresa delle registrazioni del dating show, una persona che conosce molto bene la torinese, dice la sua sulle voci che sono circolate nelle ultime settimane.

Interpellato da Nuovo Tv sul probabile addio della 72enne al Trono Over, Giorgio Manetti ha fatto sapere: "Gemma non uscirà mai da Uomini e donne".

"A Maria fa comodo che resti lì, fa gioco al suo programma", ha aggiunto l'ex cavaliere.

Il toscano ipotizza che Gemma non potrebbe mai abbandonare la trasmissione di Canale 5 per dedicarsi ad altre avventure sul piccolo schermo, ma anche che neppure la padrona di casa rinuncerebbe a lei e alle dinamiche che riesce a creare con le sue conoscenze.

L'elogio all'opinionista di U&D

Nel commentare gli ultimi accadimenti negli studi di U&D, Giorgio ha pensato bene di lanciare una frecciatina al format e a chi crede che il suo successo sia merito esclusivamente di Gemma.

"Senza Tina non esisterebbe Uomini e Donne. Io lo guardo solo perché c’è lei", ha fatto sapere Manetti.

Che la storica opinionista sia fondamentale per la buona riuscita della trasmissione, lo pensa anche una parte degli spettatori.

Quelle poche volte che la bionda vamp non ha partecipato alle puntate per motivi logistici o di salute, alcuni ne hanno risentito, facendolo notare con commenti social che inneggiavano al suo immediato ritorno.

Nel parlare del dating show di Canale 5, il "gabbiano" ha smentito per l'ennesima volta le voci che lo volevano prossimo a rientrare nel cast per cercare l'amore: anche se è single da un po' di mesi, Giorgio non intende tornare davanti alle telecamere per provare a trovare una nuova fidanzata.

La stoccata alla dama di U&D

Nell'intervista Giorgio ha anche commentato i ritocchini che Gemma ha fatto negli anni per ringiovanirsi.

Quando gli è stato chiesto se è d'accordo con le mosse dell'ex fidanzata, Manetti ha tagliato corto: "Sono scelte personali, le sue non mi riguardano".

Il toscano ha aggiunto che non approva gli interventi chirurgici troppo invasivi, ma ognuno è libero di fare quello che vuole.

In merito a un possibile incontro chiarificatore con Galgani, invece, l'ex cavaliere del Trono Over di U&D è stato drastico: "Non ci penso perché non c'è nessuna probabilità che io la veda".

Con queste parole Giorgio ha smentito sia il suo chiacchierato ritorno a Uomini e Donne, che la partecipazione al Grande Fratello Vip 7 in coppia con l'ex compagna Gemma.

Salvo colpi di scena, la 72enne dovrebbe far parte del cast 2022/2023 della trasmissione di Maria De Filippi, anche se ci sono poche certezze sul ruolo che ricoprirà. Dopo essere stata una "comparsa" per mesi, la torinese potrebbe tornare al centro delle dinamiche oppure potrebbe essere eclissata definitivamente dall'amica Ida Platano.