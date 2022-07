Il signor Franco Bortuzzo, papà di Manuel, è stato protagonista di uno sfogo sui social: l'uomo ha fatto sapere di essere passato alle vie legali nei confronti di tutti coloro che da mesi gettano fango sulla sua famiglia. A tal proposito il diretto interessato ha fatto sapere che da oggi chiunque mancherà di rispetto ai suoi cari ne risponderà davanti alla giustizia.

Perché la famiglia Bortuzzo è stata presa di mira sui social?

La famiglia Bortuzzo è finita al centro del Gossip, per la partecipazione di Manuel al Grande Fratello Vip 6. All'interno della casa, lo sportivo ha saputo conquistare gli altri "vipponi" ma ha attirato anche moltissime critiche per il rapporto con Lulù Selassié.

Nonostante i due abbiano deciso di intraprendere una relazione, poco dopo la fine del reality show la coppia è scoppiata. Il modo in cui Manuel ha lasciato la Principessa è stato oggetto di critiche da parte di alcuni fan di Lulù.

Il motivo? Manuel ha deciso di rendere pubblica la fine della love story con un comunicato stampa. Inoltre, in alcune interviste l'ex gieffino ha lanciato delle stoccate alla sua ex. Dal canto suo, la 24enne ha insinuato che la liaison sia giunta al termine per colpa della famiglia Bortuzzo. Tuttavia, la Principessa ha sempre speso parole al miele per il suo ex, tanto da augurarle il meglio anche se al fianco di un'altra donna.

'Smettete di nascondervi'

Su Instagram, Franco Bortuzzo, papà di Manuel, ha deciso di rompere il silenzio.

Il diretto interessato ha avvistato i leoni da tastiera che dovranno rispondere davanti alla giustizia di tutte le cattiverie scritte sui social: "Non azzardatevi mai più a commentare cose che istigano all'odio".

Franco ha spiegato di essere restato in silenzio per mesi, ma ora non può più leggere insulti rivolti alla moglie, ai figli o ai suoi cani: "La famiglia non si tocca".

Infine, il diretto interessato ha chiesto a tutti gli hater di dissociarsi da gruppi che incitano all'odio contro la famiglia Bortuzzo ed evitare di continuare a scrivere cattiverie, altrimenti verranno chiamati in tribunale per rispondere di ogni insulto.

La reazione del web

Sotto al post di Franco Bortuzzo, sono arrivati moltissimi commenti a suo favore, alcuni utenti hanno ammesso che verso Manuel e la sua famiglia c'è stato un vero e proprio accanimento dopo la partecipazione al GFVip 6.

Altri hanno sostenuto che a tutto c'è un limite, quindi il signor Franco ha fatto benissimo a prendere una posizione contro i leoni da tastiera.

Al momento Lulù Selassié ha proferito il silenzio, ma in questo caso la 24enne non c'entra nulla con il pensiero di alcuni suoi fan.