Una delle coppie più seguite e amate nate sotto i riflettori di Uomini e donne starebbe attraversando un periodo buio. Nelle ultime ore, infatti, è trapelato che Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarebbero in crisi. A confermare le voci che si rincorrevano da tempo è stato Alessandro Rosica, che nella sua pagina Instagram ha scritto che tra i due tira aria di crisi, aggiungendo che non dividerebbero più lo stesso letto.

Rosa e Pietro non dormirebbero più nello stesso letto

Da giorni qualcosa sui profili social di Rosa e Pietro è cambiato: contrariamente a quanto accadeva in passato, infatti, la coppia non compare più insieme né nei post pubblicati sul feed né nelle storie su Instagram.

Questa variazione ha fatto sorgere nei fan il dubbio che l'ex tronista e l'ex corteggiatore si ritrovino in cattive acque dal punto di vista sentimentale. A suddetti dubbi, adesso si sono aggiunte le parole di Rosica, che sembrerebbe avere avuto la conferma che in effetti non tutto va come dovrebbe.

"Purtroppo è vero, c’è crisi. I due dormirebbero addirittura separati" ha scritto su Instagram, precisando che non ci sarebbe un tradimento alla base di questa presunta tempesta che la coppia nata nel dating show di Maria De Filippi sta attraversando. "Tornate a farci sognare. Una delle poche coppie vere rimaste" ha poi concluso Rosica, augurando il meglio ai due giovani. I diretti interessati restano al momento in silenzio, ma il fatto che né Pietro né Rosa abbiano preso la parola per smentire queste voci fa pensare molto, così come il fatto che continuino a mostrarsi in compagnia dei figli, ma mai insieme sui social.

La storia d'amore di Rosa e Pietro

Ogni gesto dei due, che continuano a seguirsi reciprocamente sui social, è messo sotto la lente di ingrandimento dei follower, che fin dalla loro prima partecipazione a Uomini e Donne hanno preso a cuore la coppia. Era il 2017 quando Rosa saliva sul trono più famoso della tv italiana: la possibilità offerta alla giovane da Maria De Filippi le ha concesso la possibilità di incontrare Pietro, diventato il compagno di vita.

Segui la proposta di nozze in tv, dopo la partecipazione di Perrotta all'Isola dei Famosi.

Il matrimonio non si è mai celebrato per via della prima gravidanza di Rosa. Il primogenito della coppia, Domenico Ethan, è nato nel 2019. Successivamente l'arrivo della pandemia ha spinto i due a rimandare il matrimonio, fino a quando la coppia non si è trovata ad affrontare un allontanamento per fortuna risolto, tanto da decidere di mettere al mondo un altro figlio, Achille Mario, nato a fine 2021. I fan della coppia si augurano che Rosa e Pietro, qualora la crisi fosse confermata, trovino di nuovo la forza per superare la burrasca.