Gianni Sperti e Gemma Galgani fuori dalla nuova edizione di Uomini e donne? È questo l'ultimo retroscena che riguarda la storica trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5, il cui ritorno in televisione è fissato a partire dal prossimo settembre.

Per la stagione che sta per iniziare, Maria De Filippi potrebbe "mescolare" le carte in tavola e per Sperti così come per la dama torinese del trono over, potrebbe giungere il momento di cimentarsi in una nuova esperienza televisiva.

Non solo Uomini e donne: Maria De Filippi produrrà anche La Talpa

Nel dettaglio, per questa nuova stagione tv, Maria De Filippi sarà impegnata con un nuovo programma.

Trattasi de La Talpa, il celebre reality-game che tornerà in onda su Canale 5 nella stagione primaverile.

A produrre lo show sarà proprio la conduttrice di Uomini e donne e, al timone, potrebbe esserci una tra Barbara d'Urso e Silvia Toffanin.

Intanto, però, sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti non mancano i primi retroscena anche su quello che potrebbe essere il cast della nuova edizione de La Talpa.

Gianni Sperti e Gemma verso l'addio a Uomini e donne? Gli ultimi retroscena

Tra i nomi che sarebbero in pole position, spiccano quelli di Gianni Sperti e Gemma Galgani, entrambi super-protagonisti della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Per l'opinionista così come per la dama torinese potrebbe arrivare questa nuova esperienza televisiva e per entrambi significherebbe lasciare lo studio di Uomini e donne.

Tra i nomi venuti fuori, figura anche quello di Karina Cascella anche lei ex opinionista del programma di Maria De Filippi e già protagonista della terza edizione del reality-game, all'epoca condotto da Paola Perego.

In attesa di scoprire se Gianni Sperti e Gemma Galgani prenderanno per davvero parte alla quarta edizione de La Talpa su Canale 5, cresce l'attesa per il debutto di Uomini e donne fissato come sempre per il mese di settembre.

Da settembre riparte l'appuntamento con Uomini e donne in tv

La trasmissione di Maria De Filippi tornerà a puntare sulla "fusione" tra trono over e trono classico: nuovi tronisti si metteranno in gioco per cercare l'anima gemella insieme alle dame e ai cavalieri che popolano lo studio del seguitissimo dating show Mediaset.

Per quanto riguarda le prime puntate di nuova edizione 2022/2023, non si esclude che si possa partire da un nuovo confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la coppia più discussa della passata stagione.

Dopo essersi detti addio definitivamente, i due potrebbero avere un ultimo confronto in studio prima di rimettersi in gioco per continuare la ricerca dell'anima gemella.