L'appuntamento con Terra Amara prosegue nella fascia pomeridiana di Canale 5, le anticipazioni delle nuove puntate turche rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis su quella che sarà la vendetta di Fikret nei confronti del fratellastro Demir: il suo scopo, infatti, sarà quello di distruggerlo e mandare all'aria le sue nozze con Zuleyha.

Spazio anche alle vicende della dottoressa Umit che, nelle prossime puntate della soap opera turca, si ritroverà a fare i conti con un segreto legato al suo passato.

La vendetta di Fikret contro il fratellastro: anticipazioni Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che Fikret porterà avanti il suo piano crudele col quale intende rovinare la vita del suo fratellastro.

E, per portare a termine la sua "missione" chiederà aiuto anche alla dottoressa Umit, che non si tirerà indietro e diventerà così la sua complice.

La dottoressa inviterà così Demir a casa sua: lo scopo sarà quello di provocarlo e di farlo cadere nella sua trappola, mentre Fikret scatterà delle foto che serviranno a mandare all'aria il matrimonio del fratellastro con Zuleyha.

Demir finisce nella trappola di Umit e Fikret

Il progetto andrà nei piani anche se Demir non cederà alla passione con la dottoressa: adesso che è consapevole del vero amore che lo lega a Zuleyha, non avrà più alcuna intenzione di tradirla, motivo per il quale non si lascerà andare.

Le anticipazioni di Terra Amara, però, rivelano che gli atteggiamenti provocanti e seducenti di Umit sono bastati a far sì che Fikret scattasse le foto che serviranno poi per portare avanti la vendetta e far saltare il matrimonio.

"Gli porterò via tutto, così non avrà altra scelta se non togliersi la vita", arriverà a dichiarare Fikret in una delle prossime scene della soap opera pomeridiana di Canale 5, confermando la sua follia.

Umit spiazza Sevda: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

Le anticipazioni delle nuove puntate turche di Terra Amara rivelano che il piano della coppia proseguirà nei minimi dettagli.

Il giorno dopo, infatti, tali scatti verranno fatti recapitare alla fattoria Yaman, indirizzati proprio a Zuleyha. A recapitare la posta, però, sarà Sevda che deciderà di aprire la busta per visionarne il contenuto.

La donna, quindi, si troverà al cospetto di queste foto compromettenti e senza esitare si recherà subito in ospedale da Umit, per affrontarla.

E sarà in questa circostanza che, stufa dei suoi attacchi, la dottoressa confesserà a Sevda di essere sua figlia.

"Se sono una demolitrice è perché ti somiglio, sono tua figlia", rivelerà Umit che lascerà così senza parola la donna, consapevole del fatto di aver abbandonato sua figlia in tenera età.