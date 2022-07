Era il 29 marzo quando Veronica Burchielli postava il suo ultimo scatto sul profilo Instagram da lei stesso gestito. Da quasi quattro mesi si sono perse le tracce sui social della giovane nota al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne, prima da corteggiatrice e poi da tronista. Dopo l'esperienza televisiva la giovane ha iniziato a lavorare come influencer, fino a fondare un marchio che si occupa di bellezza, più precisamente di hair-care. Veronica ha sempre usato i suoi profili per condividere momenti della sua vita, ma soprattutto per pubblicizzare il suo lavoro, per tale ragione la sua assenza ha preoccupato i fan.

Secondo alcune indiscrezioni il cyberbullismo avrebbe colpito Burchielli, che per questo si sarebbe allontanata dai social.

Il cyberbullismo avrebbe colpito Veronica

Partecipare a programmi come Uomini e donne, oltre a dare la possibilità di trovare l'amore, apre molte porte ai protagonisti. Infatti, sempre più spesso negli ultimi anni, coloro che passano dallo studio del dating show riescono a trovare una collocazione nel mondo del web, reinventandosi come influencer attraverso l'utilizzo della propria immagine. Al contempo, però, la fama che travolge i protagonisti del programma può avere dei risvolti negativi: i leoni da tastiera si fanno avanti e non si fanno problemi a emettere giudizi a volte particolarmente pesanti.

Questo è ciò che potrebbe essere successo a Veronica, che ha deciso di allontanarsi dal mondo dei social (non è ben chiaro se momentaneamente o per sempre). La sua assenza da Instagram dura da quasi quattro mesi ed era impossibile non notarla, visto che conta un gran numero di follower e fino a quel giorno i contenuti tra post e storie erano pubblicati quotidianamente.

Secondo alcune indiscrezioni Veronica avrebbe preso le distanze dai social per via degli attacchi ricevuti sul suo aspetto fisico.

L'ex tronista attaccata per il suo aspetto fisico

Dopo aver confessato proprio durante Uomini e Donne di aver sofferto di disturbi alimentari, Veronica, dopo la fine del suo percorso televisivo, aveva ammesso di aver preso qualche chilo, ma di sentirsi completamente a suo agio.

Bellissima e sensuale, la giovane ha dovuto fare i conti con gli hater che l'hanno criticata rendendola oggetto di body shaming.

"Veronica Burchielli si è presa una pausa da Instagram e penso anche dalla vita pubblica in generale, in seguito a diversi problemi di autostima", si legge su Very Inutil People. Sembrerebbe che la giovane sia stata giudicata per la sua forma fisica e la cosa l'avrebbe ferita non poco. Insomma, dietro l'assenza di Veronica da Instagram ci sarebbe il cyberbullismo. Chissà se Veronica adesso dirà la sua o se preferirà continuare a tenersi a distanza dal mondo social.