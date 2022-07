Si avvicina il momento in cui Yilmaz incontrerà per la prima volta il suo bambino, anche se il protagonista di Terra amara sarà del tutto inconsapevole che si tratta del frutto del suo amore per Zuleyha. Dalle anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, si apprende che a riportare il piccolo Adnan tra le braccia della madre sarà proprio il giovane Akkaya. Quest'ultimo, scoperto del rapimento del piccolino, farà di tutto per salvarlo e così sarà, mentre le azioni violente di Demir lo faranno odiare sempre di più dai suoi lavoranti.

Demir si scaglia contro i lavoratori

Seguendo la storyline delle puntate di Terra amara provenienti dalla Turchia, la nonnina Azize porterà il piccolo Adnan a fare una passeggiata per poi abbandonarlo tra le sterpaglie. Per via della malattia insorta con la veneranda età, la signora non ricorderà di aver preso il piccolo che verrà prelevato da un uomo misterioso. Zuleyha cadrà in preda alla disperazione non ritrovando più il suo piccolino così Demir si metterà subito alla ricerca del figlio, inconsapevole di non essere il padre biologico del neonato.

Aiutato dall'amico Cengaver, Demir inizierà le ricerche ricevendo però un'errata informazione da parte di Gaffur. Il capomastro dirà di aver visto l'operaio Muzlu mentre portava via il bimbo.

Yaman si recherà subito nelle case degli operai e in malo modo cercherà informazioni sul figlio. Ma ben presto capirà che il lavorante non ha nulla a che vedere con la sparizione di Adnan.

Yilmaz ritrova il piccolo Adnan

Nel frattempo, Yilmaz scoprirà attraverso i giornali della sparizione del piccolo e si metterà subito sulle tracce di Adnan.

Recatosi nei campi, Akkaya, che ormai ha trovato riparo presso la casa di Fekeli, parlerà con Nazirè e scoprirà che il bambino è a casa di un pastore. L'uomo, pensando che il bimbo fosse stato abbandonato dai genitori, infatti lo porterà a casa sua dalla moglie, sconvolta dalla morte del proprio figlio avvenuto solo qualche tempo prima.

Yilmaz parlerà con il pastore e la moglie e riuscirà a comprendere che i due non avevano cattive intenzioni ma pensavano che il bambino era orfano.

Yilmaz riuscirà a farsi consegnare il bimbo per il quale proverà un senso di protezione ed affetto istantaneo. Akkaya farà il modo che Adnan torni presto tra le braccia della madre, ma per Demir si delineerà una situazione di astio con i suoi lavoratori. Questi ultimi, infatti, lo incolperanno della morte del padre di Muzlu, colto da infarto dopo lo scontro con il padrone. Per sapere come Yilmaz scoprirà il motivo per cui ha subito provato affetto per Adnan non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.