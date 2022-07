Questa settimana dal 1° al 5 agosto, Canale 5 trasmetterà i capitoli 42, 43, 44, 45 e 46 di Un Altro Domani, una serie televisiva ambientata nella Spagna moderna e nella colonia della Guinea spagnola negli anni ’50 dove vivono, in tempi diversi, nipote e nonna. Che cosa accadrà nei prossimi capitoli? Mentre il rapporto tra Julia e Tirso si farà sempre più teso per via dei continui battibecchi, Victor proporrà a Carmen di ufficializzare la loro relazione, ma l'attrazione tra la giovane donna e Kiros continuerà a crescere.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Julia chiede aiuto a Tirso

Julia sarà alle prese con il concorso e farà di tutto purché la sua città venga eletta di nuovo come una delle più belle della Spagna. Non avendo una briciola di tempo per preparare tutto, chiederà a Tirso di darle una mano, ma lui in un primo momento si rifiuterà e darà vita alle scommesse pro e contro la riuscita di Julia. Nel frattempo, in Africa, Carmen fingerà di risolvere i suoi disaccordi con Patricia per compiacere suo padre. Patricia chiederà a Carmen di tornare a casa, ma quest’ultima preferirà restare ancora qualche giorno dalla famiglia Vélez de Guevara per fare chiarezza dentro di sé. Elena, non digiunando il fatto che Maria ha deciso di lasciare la città per andare a vivere con suo padre a Siviglia, implorerà Cloe di dissuadere sua figlia.

Carmen, sempre più attratta da Kiros, accetterà di incontrarlo fuori dalla bottega. Mabale, che ha sentito tutta la loro conversazione per puro caso, cercherà di convincere il ragazzo a non presentarsi all’appuntamento.

La nipote di Carmen andrà avanti con il suo obiettivo di difendere il titolo di Robledillo come uno dei borghi più belli della Spagna, anche se alcuni abitanti, tra cui Tirso, non sono molto sicuri che lo raggiungerà.

La giovane ragazza conterà sull’ex marito Sergio come alleato per raggiungere il suo obiettivo, nonostante i due abbiano visioni molto diverse su come affrontare la gara. Intanto, in laboratorio, le divergenze tra Maria e Cloe si ripercuoteranno sul lavoro e metteranno in pericolo un ordine di una certa importanza. Nel frattempo, a Rio Muni, Carmen deciderà di non avere più niente a che fare con Kiros dopo che lui le ha dato buca e la tensione tra i due sarà molto tagliente.

Il figlio di Ines, intanto, farà di tutto per conquistare il cuore di Carmen, ma la donna continuerà a rifiutare le sue avance con tanta fermezza. Visto che nessun’altra donna lo ha mai rifiutato in quel modo, Victor inizierà a sentire un grande vuoto dentro di sé. Per sfortuna di Ines, Alicia sarà molto convinta che Angel le chiederà di formalizzare la loro unione alla festa per l’anniversario del Rio Club.

Alicia vuole ufficializzare la sua relazione con Angel

Nella città si respirerà un’aria speciale. Triste, da una parte, perché l’addio di Maria sarà imminente e sembrerà impossibile che cambi idea o, almeno, faccia pace con Cloe. Emozionante, d’altra parte, perché la visita dell’ispettore sarà alle porte e i preparativi hanno coinvolto ed emozionato tutti, ma soprattutto a Julia e Tirso che, lavorando a stretto contatto, hanno avuto l’opportunità di recuperare la complicità perduta.

Sergio continuerà a remare contro ogni previsione per integrarsi nella vita della sua ex moglie. Sentendosi di troppo, il signor Guzman partorirà l’idea di lasciare il borgo per dimenticare Julia una volta per tutte. Intanto, a Rio Muni, un altro grande evento permeerà di gioia le giornate della colonia. Si compirà finalmente l’anniversario del Rio Club e nessuno avrà intenzione di lasciar passare quella notte senza fare un passo speciale nelle proprie ambizioni e desideri: Victor continuerà a fare la corte a Carmen; Alicia desidererà formalizzare la sua relazione con Angel. Quest’ultimo non sembrerà molto interessato ad esaudire il desiderio della sua compagna, infatti, inizierà a trattarla con freddezza e con molto distacco.

Durante i festeggiamenti al Rio Club, Victor incontrerà una persona inaspettata.

Un Altro Domani, trame puntate dal 1° al 5 agosto: Mateo vuole altri soldi da Francisco

Proprio nel giorno in cui il paese si gioca per il titolo di uno dei più belli della Spagna, Julia verrà a sapere che Sergio ha intenzione di trasferirsi in un’altra città. Questa notizia scuoterà i sentimenti della donna, anche se ciò che metterà a rischio la riconvalida del titolo sarà proprio Maria. Cloe sarà convinta che Julia sia l’unica che può convincere sua figlia adolescente a ritornare in città, e così la donna sarà combattuta tra accettare la richiesta d’aiuto di Cloe o presentarsi con Tirso per la valutazione della città.

Nel passato, lo scandalo compiuto da Victor alla festa di anniversario del Rio Club farà allontanare da lui Carmen, ma la giovane donna non avrà nessuna intenzione di giudicarlo per il suo passato, un atteggiamento che colpirà moltissimo l’uomo. Tra i due potrebbe essere l’inizio di una storia d’amore.

Victor, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, proporrà a Carmen di ufficializzare la loro relazione, ma lei gli chiederà del tempo per riflettere attentamente alla sua proposta. Mentre Francisco sarà molto preoccupato su come trovare altri soldi per il ricattatore Mateo, un uomo piomberà in fabbrica e aggredirà Carmen. Anche se il suo cuore batte forte per Ines, Angel trascorrerà una bella serata con Alicia, la quale inizierà a credere che l’uomo è innamorato di lei.

La bottega andrà avanti senza problemi, tuttavia, Diana si presenterà a casa di sua figlia per trascorrere qualche giorno con lei e verificare di persona in che stato versa la bottega. La sua presenza, però, non sarà particolarmente gradita dagli operai della bottega, soprattutto a Julia, che è ancora arrabbiata con l’albergatore Tirso. Nel frattempo, Maria e Cloe si riappacificheranno.